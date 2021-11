O Cravo e a Rosa reprise: relembre quem é quem na novela

O Cravo e a Rosa está de volta como reprise! O folhetim vai ocupar a nova faixa de horário da TV Globo para novelas a partir do dia 6 de dezembro de 2021, depois do Jornal Hoje. Para quem assistiu a novela nos anos 2000 ou nas reexibições, mas mesmo assim quer ver tudo de novo, que tal relembrar quem é quem na produção?

Catarina em O Cravo e a Rosa reprise

Papel de Adriana Esteves, a garota é filha de Nicanor Batista (Luís Melo) e é muito rebelde. A moça prometeu que nunca se casaria, pois não queria ser dominada por nenhum homem, mas sua promessa vai por água abaixo quando ela conhece Petruchio (Eduardo Moscovis), com quem vive uma relação de amor e ódio.

Petruchio

Julião Petruchio se denomina um “verdadeiro machão”. Ele é bastante tradicional e tem ideias totalmente diferentes das de Catarina, que é uma feminista declarada. Dono de uma fazenda que produz queijos artesanais, ele luta para manter as contas em dia e conseguir pagar a hipoteca. Inicialmente, se interessa por Catarina por causa do dote da moça.

Neca/Leonor

A personagem de Ana Lucia Torre trabalha para Petrucio e tem dó de Catarina, por causa da forma que a moça é tratada por seu patrão, por isso resolve ajudá-la. Ao longo da novela ela gosta de Calixto (Pedro Paulo Rangel) e fica com ciúmes dele com Mimosa (Suely Franco).

Calixto – O Cravo e a Rosa reprise

Quase como um pai para Petruchio, Calixto é ex-funcionário da casa do homem e é quem fica responsável pela fabricação dos queijos. Ele é tio de Lindinha (Vanessa Gerbelli).

Mimosa

A mulher é empregada na casa de Nicamor Batista, pai de Catarina. Ela criou Bianca desde que o patrão ficou viúvo e tem medo da filha mais velha de Batista. Se interessa por Calixto ao longo da novela.

Heitor – O Cravo e a Rosa reprise

Interpretado pelo hoje apresentador da TV Record Rodrigo Faro, o rapaz é filho de Josefa (Eva Todor) e irmão de Dinorá (Maria Padilha). Ele é esportista e está acostumado a vencer, além disso é festeiro e frequentador de casas noturnas. Porém, não gosta de trabalhar. Tenta conquistar Bianca para poder viver do bom e do melhor com o dinheiro do pai dela.

O Cravo e a Rosa reprise – Dinorá

A filha de Josefa é uma mulher bonita, mas também autoritária e imperiosa. Casada com Cornélio (Ney Latorraca), tenta manter o marido em rédea curta e é a responsável por convencer Petruchio (Eduardo Moscovis) a se casar com Catarina (Adriana Esteves). Acaba se apaixonando por Celso (Murilo Rosa) ao longo da trama.

Cornélio

Tio de Petruchio, ele vive de renda, aceita tudo o que mulher o manda fazer, é engraçado, tímido e morre de medo da amada, que sabe ser bastante brava. Durante O Cravo e a Rosa acaba se tendo um envolvimento com Dalva (Bia Nunnes), com quem quase casou na juventude.

O Cravo e a Rosa reprise – Josefa

A rabugenta tem um passado duvidoso e está sempre do lado da filha, não importa o momento. Uma sogra difícil, a mulher denuncia para Dinorá todas as falhas e erros de Cornélio.

Nicanor

O personagem de Luís Melo é muito rico, é um homem sério e tem o desejo de ser prefeito. Por sofrer de gastrite, sempre usa a carta de estar passando mal com a filha quando Catarina é difícil de lidar. Sem que ninguém saiba, ele tem uma segunda família, a quem visita às escondidas.

Edmundo

De família pobre, Heitor estudou muito para se tornar professor, ele leciona poesia e conhecimentos gerais. É apaixonado por Bianca e acaba ajudando Heitor a conquistar a moça, pois escreve os poemas que o rapaz dá para ela.

Joana – O Cravo e a Rosa reprise

A personagem de Tássia Camargo é mulher simples e de personalidade forte. A lavadeira não faz ideia que Batista, com quem está há 10 anos, não é um caixeiro viajante e sim um banqueiro renomado que tem outra família na cidade grande. Tem dois filhos com Nicanor, Jorge (João Capelli) e Fátima (Thaís Müller).

Bianca – O Cravo e a Rosa reprise

Bianca é mais nova que Catarina, sua irmã, e é totalmente o oposto da moça. A garota é romântica, sonhadora e quer muito se casar. Mas sofre com a recusa do pai, que quer primeiro que a mais velha troque alianças com alguém, para que então a jovem possa também virar a esposa de alguém.

Januário – O Cravo e a Rosa reprise

O homem é empregado na fazenda de Petruchio. Tem um jeito grosseirão, mas também ingênuo. É apaixonado por Lindinha (Vanessa Gerbelli) e faz tudo por ela, até mesmo tentar destruir a relação de Petruchio e Catarina. A melhor amiga de Januário é uma porquinha de estimação.

Lindinha

Vilã, a moça é bonita, se faz de doce e angelical, mas é duas caras. Por trás, está sempre tramando algo. Apaixonada por Petruchio, com quem sonha casar, quer ver Catarina longe, mas faz de tudo para fingir ser sua amiga e ficar por perto do casal para colocar sua armações em prática.

O Cravo e a Rosa reprise – Muriel/Marcela

Ela é filha de Joaquim, nasceu com o nome Muriel, mas assumiu ‘Marcela’ como sua identidade quando foi para a cidade. Também apaixonada por Petruchio, inferniza a vida dele e de Catarina, até se envolver com Batista, por estar de olho no dinheiro do ricaço.

Leia também – Sessão da Tarde vai acabar?