Como está a filha de Simony que fez a novela Carrossel

Aysha Benelli é a filha de Simony que fez a novela Carrossel. A menina tinha 8 anos de idade quando estreou no folhetim infantil do SBT, agora ela já está com 19 anos de idade. A jovem começou uma nova carreira e mudou muito o visual, o que a deixou quase irreconhecível. Hoje dedicada a música, ela também faz sucesso nas redes sociais.

A filha de Simony que fez a novela Carrossel está com 19 anos e não tem atuado. Os últimos trabalhos como atriz de Aysha foram os filmes Carrossel: O Filme em 2015 e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina em 2016, ambos derivados da novela infantil, que ficou no ar de 2012 a 2013.

Apesar de não estar atualmente em nenhum novo projeto na frente das câmeras, a menina não saiu dos holofotes. A jovem tem se dedicado nos trabalhos da carreira de cantora. Nos últimos 7 meses, ela lançou três videoclipes, para as canções Outro Planeta, Wynner e Bom Dia. As duas primeiras foram produzidas pelo DJ Leopoldo e a mais recente é um trabalho com Dany Bala. Juntos, os videoclipes somam mais de 65 mil visualizações.

Em 2021, a famosa já havia contado para os fãs em suas redes sociais que seu maior sonho de carreira residia na música. Questionada em uma caixinha de perguntas se preferia um convite para um clipe fora do país ou uma novela, a jovem respondeu: “clipe clipe clipe, meu sonho”.

E falando em redes sociais, a filha de Simony que fez a novela Carrossel também é influenciadora digital. Aysha tem 1,2 milhão de seguidores no Tiktok e 955 mil fãs no Instagram. Em seu canal oficial no Youtube ela conta com 133 mil inscritos.

Para quem lembra de Aysha na época da novela do SBT, pode ser uma surpresa conferir o visual da jovem atualmente. No ano passado, Simony disse em entrevista à Revista Quem que a jovem perdeu 35 quilos durante uma mudança alimentar. Ela também realizou uma rinoplastia, que é uma cirurgia plástica no nariz.

Na época da novela, Aysha sofreu bullying e recebeu comentários maldosos sobre seu peso. Simony contou durante a mesma entrevista que a filha resolveu mudar pela saúde e também por tudo o que sofreu nesses anos em que chamou atenção nas telas.

Antes e depois da filha de Simony que fez a novela Carrossel

Relembre – Quem foi Aysha em Carrossel?

A filha de Simony que fez a novela Carrossel interpretou a personagem Laura Gianolli. A garota era sentimental e a romântica da classe. Sempre iludida, a menina vivia acreditando que um de seus colegas de classe estava apaixonado por ela. Nas aulas era participativa e sempre se mostrava uma boa aluna.

Para rever o trabalho de Aysha em Carrossel, você pode assistir a novela completa de graça no catálogo do SBT Vídeos. Embora a plataforma da empresa de Silvio Santos seja gratuita, é exigido a criação de um cadastro por lá. Caso não goste dessa opção, também é possível conferir o folhetim infantil no Youtube, no canal oficial da produção. A produção também está disponível na Netflix, porém, este serviço é pago e cobra mensalidades de R$ 25,90 a R$ 55,90.

