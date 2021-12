Ator continua trabalhando e atualmente está em projeto no teatro sobre Silvio Santos - Foto: Reprodução/Lourival Ribeiro/SBT/Instagram/@gustavodaneluz

Mario da novela Carrossel: veja o antes e depois do ator Gustavo Daneluz

Quase uma década se passou desde que o público assistiu a nova versão Carrossel pela primeira vez no SBT, o folhetim estreou em maio de 2012 e ficou no ar até junho de 2013. Gustavo Daneluz, que interpretou Mario da novela Carrossel, completou 12 anos enquanto ainda trabalhava na produção infantil, agora o jovem ator já está com 21 anos de idade.

O trabalho mais recente do ator Gustavo Daneluz foi na peça de teatro “Silvio Santos Vem Aí”, que ganhará nova temporada de espetáculos em 2022. Nas telinhas, a atuação mais recente foi na série “Home Office” (2020). No mesmo ano, o artista apareceu em episódios de “Dra. Darci”.

Depois que a novela Carrossel foi finalizada, Gustavo continuou dando vida a Mario e apareceu em outras produções derivadas do folhetim infantil, como Patrulha Salvadora (2014), Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016).

A carreira artística de Gustavo Daneluz ganhou vida alguns anos antes de ele ser Mario na novela Carrosell, lá em 2009, quando ele participou do concurso Cena em Ação do programa Hebe. Outra produção infantil em que o ator também apareceu é Esconderijo Secreto, uma série do Discovery Kids.

Quem era Gustavo Daneluz em Carrossel?

O personagem de Gustavo Daneluz se chamava Mario Ayala na novela Carrossel, amigo de Paulo Guerra (Lucas Santos) e cúmplice das brincadeiras de mau gosto do pequeno vilão. Assim como Paulo, Mario era um menino bastante revoltado, que vivia fazendo travessuras.

Órfão de mãe, o garoto parou de acreditar em Deus, se afastava de todos e magoava as pessoas como um mecanismo de defesa. Apesar de se isolar das pessoas, amava animais e chegou a adotar um cachorrinho na novela, que estava com a pata quebrada. Depois de batizar o animal de Rabito, ganhou um melhor amigo.

Há alguns meses, Gustavo prestou uma homenagem ao cachorro que viveu Rabito na novela e falou sobre a interação com o animal durante as gravações:

