História de Como Eu Era Antes de Você é real ou não?

Como Eu Era Antes de Você, filme de 20216, reúne a estrela de Game of Thrones, Emilia Clarke, e Sam Claflin, de Jogos Vorazes, como dois amantes adoravelmente charmosos.

No loga, a atriz interpreta Louisa Clark, uma mulher que não tem certeza de onde está indo na vida quando consegue um novo emprego como cuidadora de uma pessoa com deficiência, Will Traynor, que quer acabar com a vida dele.

À medida que ela passa mais tempo com Will, os dois se apaixonam, aprendendo mais sobre quem são. É emocionante, claro, e os fãs estão se perguntando: essa é uma história verdadeira?

O filme Como Eu Era Antes de Você tem história real?

Embora pareça realista, Como Eu Era Antes de Você é uma obra de ficção. Na verdade, o filme é baseado no romance homônimo de 2012, escrito por Jojo Moyes. O enredo é basicamente o mesmo do longa.

Mas houve uma inspiração na vida real para o livro? Algumas. Em uma entrevista de 2013 ao Goodreads, Moyes revelou que tanto um membro de sua própria família, quanto uma história que viu no noticiário, ajudaram a inspirá-la a escrever o livro.

“O que realmente aconteceu foi um membro da minha família que sofre de uma doença progressiva”, disse ela. “Eu estive envolvida em alimentá-lo, levá-lo para passear e esse tipo de coisa. Parte do que inspirou Me Before You foram apenas perguntas que eu tinha na cabeça sobre qualidade de vida. Esse dilema ecoa a luta de Will na história, já que ele quer morrer devido ao efeito da deficiência em sua vida.

Spoiler - Como é o final do filme?

Como Eu Era Antes de Você termina com o mesmo desfecho do romance original do filme de Jojo Moyes, que adaptou o roteiro: O personagem principal Will Traynor decide ter a morte. assistida, apesar de se apaixonar por sua cuidadora, Louisa Clark.

É o final feliz? Não. É o final fácil? Sem chance. É um final controverso? Segundo muitos representantes de pessoas com deficiência, sim. Mas como é também o final do romance best-seller, mudar o desfecho não só teria incomodado muitos fãs do livro - teria parecido uma desculpa da MGM, da Warner Bros. e de seus cineastas.

No momento final do romance, Lou se levanta e segue "pela rua em direção à perfumaria e a toda Paris e além". Isto representa a maneira mais importante pela qual Will mudou Lou: ela agora está ansiosa para explorar o mundo sem deixar o medo controlá-la. Esse é um presente inestimável.

