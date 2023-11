Quando estreia o filme Divertida Mente 2 nos cinemas?

O filme "Divertida Mente 2" já tem data para chegar aos cinemas. A animação, que dá continuidade à história do longa-metragem lançado em 2015, ganhou o primeiro trailer recentemente e traz novas emoções entre os personagens principais.

Que dia vai lançar o Divertida Mente 2?

A continuação de Divertida Mente chega aos cinemas em 14 de junho de 2024, incluindo o Brasil. A sequência será lançada apenas nove anos depois do primeiro filme produzido pela Pixar, que tem como personagens centrais as emoções humanas. Na segunda parte da história, novos sentimentos serão apresentados ao público, incluindo a Ansiedade.

Em Divertida Mente 2, a protagonista Riley entra na fase da adolescência, enfrentando novos dilemas e emoções. A Ansiedade surge na vida da jovem quando a sala de controle está passando por uma demolição repentina para receber novos sentimentos.

Além da Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojo, emoções com as quais Riley já estão acostumadas, a Ansiedade chega para causar novos conflitos na vida de todos, que não sabe como irão funcionar com a presença dela ali. O longa-metragem é dirigida por Kelsey Mann e produzida por Mark Nielsen.

Divertida Mente dá continuação a um dos maiores sucessos recentes da Pixar. Em 2014, a primeira parte da história arrecadou mais de US$ 800 milhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo ao personificar as emoções da protagonista, uma garota de 11 anos que se muda de uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos para San Francisco, uma das mais conhecidas metrópoles norte-americanas.

É mostrado que a mudança drástica na vida da personagem causa uma confusão na sala de controle das emoções, deixando a Alegria e a Tristeza de fora, o que afeta a vida de Riley profundamente.

Os personagens foram dublados pelos atores Kaitlyn Dias (Riley), Amy Poehler (Alegria), Phyllis Smith (Tristeza), Bill Hader (Medo), Lewis Black (Raiva) e Mindy Kaling (Nojinho).

Assista ao primeiro trailer:

Quem está no elenco de Divertida Mente 2?

A novidade no elenco de Divertida Mente 2 fica por conta da atriz Maya Hawke, de 25 anos, que tem a missão de dublar a Ansiedade. A famosa é mais conhecida por ter interpretado Robin na série "Stranger Things", a partir da terceira temporada, da Netflix. Na plataforma de streaming, também esteve nos filmes "Fear Street Part One: 1994" (2021) e "Do Revenge" (2022). Curiosidade: a famosa é filha dos atores Uma Thurman e Ethan Hawke.

Quem também se junta ao elenco é Liza Lapira, 41, que assume o papel de Nojinho depois da saída de Mindy Kaling do elenco. A atriz é conhecida por ter participado dos filmes "Crazy, Stupid, Love (2011)", "Velozes e Furiosos 4 (2009), "Cloverfield" (2008) e "Quebrando a Banca" (2008),

Os demais atores que estiveram na primeira versão do longa-metragem seguem em Divertida Mente 2.

Como assistir Divertidamente 1

O primeiro filme de Divertida Mente está disponível para os assinantes do Disney+. Para ter acesso ao conteúdo, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming, que aceita cartões de crédito como forma de pagamento.

Passo 1: acesse o Disney+ no navegador de seu smartphone ou computador (https://www.disneyplus.com/pt-br).

Passo 2: selecione qual opção é a mais viável para o seu bolso. Se quiser ter acesso apenas ao catálogo da Disney, clique em 'Assinar somente o Disney+' na página inicial;

Passo 3: digite o seu e-mail no campo indicado e clique em 'continuar'. Em seguida, crie uma senha para a sua conta;

Passo 4: o contrato de assinatura será disponibilizado. Clique em 'concordar e continuar';

Passo 5: opte pelo plano mensal ou anual. Em seguida, insira a forma de pagamento optando entre cartões, Paypal ou Mercado Livre. Concluída essa etapa, clique em 'concordar e assinar' para concluir a assinatura. Você já poderá assistir a todo o catálogo da plataforma.

