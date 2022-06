Como fazer mousse de ameixa com castanha da Ana Maria Braga

Sabe aquela vontade de comer um docinho, mas não quer se esbaldar no açúcar? A receita de hoje da Ana Maria Braga, no Mais Você, é uma prática mousse de ameixa com castanha de caju. Além de saboroso, a sobremesa traz benefícios para a saúde. Então vamos lá!

Receita do mousse de ameixa com castanha

A receita de mousse de ameixa com castanha da Ana Maria Braga é considerada fácil e rápida, e a compra dos ingredientes pode variar entre R$ 40,00 e R$ 80,00.

Ingredientes do mousse de ameixa com castanha

440 g de ameixas secas sem caroço

2 xícaras (chá) de água (480 ml)

1 vidro de leite de coco (200 ml)

5 colheres (sopa) de mel

100 g de leite em pó

80 g de açúcar mascavo

3 claras pasteurizadas em neve (ou leve as comuns ao banho-maria até amornar bem para evitar contaminação por salmonela)

Castanha crocante (sugestão)

1/2 xícara (chá) de água

150 g de açúcar mascavo

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 colher (café) de fermento químico

300 g de castanhas de caju torradas

Modo de preparo do mousse de ameixa com castanha

Deixe as ameixas de molho na água por 1 hora. Depois, coe e reserve ameixas e água.

No liquidificador, bata 1 xícara (chá) da água reservada com as ameixas, o leite de coco, o mel, o leite em pó e o açúcar mascavo até homogeneizar.

Transfira para uma tigela e incorpore a clara em neve delicadamente.

Distribua em taças ou potes e leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir (se tiver pressa, coloque por alguns minutos no freezer).

Sirva, se desejar, decoradas com as castanhas crocantes, lembrando que fica mais calórico.

Castanha crocante (sugestão)

Leve a água com o açúcar mascavo e a baunilha ao fogo médio até começar a caramelizar.

Junte o fermento e as castanhas e misture até envolver bem no creme espumoso.

Espalhe em assadeira e leve ao forno baixo preaquecido (120 ºC) por cerca de 30 minutos ou até secar. Utilize fria.