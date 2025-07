Horário de ‘As Filhas da Senhora Garcia, nova novela do SBT

Os fãs de novelas mexicanas podem comemorar. O SBT estreia nesta segunda-feira, 7 de julho, a novela As Filhas da Senhora Garcia, a partir da 20h45 (horário de Brasília).

História de As Filhas da Senhora Garcia

A novela da TelevisaUnivision, produzida por José Alberto Castro, é uma história urbana cheia de momentos maternos e reviravoltas que conta com as atuações principais de María Sorté, Oka Giner, Ela Velden e os galãs Emmanuel Palomares, Juan Diego Covarrubias e Brandon Peniche, que serão irmãos.

O melodrama centra sua trama na Sra. García, interpretada por Sorté, uma mãe determinada a dar às suas filhas, Valeria (Giner) e Mar (Velden), um futuro melhor do que o que ela teve.

Em sua busca para tirá-las da pobreza, a Sra. García lutará para ver seus próprios sonhos refletidos em suas filhas e dar a elas o mais alto padrão de vida.

O elenco da novela é completado por Guillermo García Cantú, Laura Flores, Geraldine Bazán, Macarena Miguel, Nuria Bages, Claudia Bouza, Mónica Dionne, Arlette Pacheco, Álex Perea, Roxana Castellanos e Luis Gatica, entre outros.

Como assistir as novelas do SBT?

Há duas formas de assistir a programação do canal, e a a primeira é a opção mais comum, sintonizando no canal por meio de qualquer televisão com acesso as emissoras abertas brasileiras. A segunda maneira é com a plataforma online do canal, o SBT Vídeos, que tem uma aba para que o público possa assistir a TV ao vivo.

Para quem não consegue acompanhar os folhetins durante a exibição ao vivo, é possível assistir os capítulos das novelas do SBT depois da transmissão na TV: você pode assistir gratuitamente no SBT Vídeos, a única obrigatoriedade é a criação de uma conta no site.