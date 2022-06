Como fazer risoles de abóbora com carne seca da Ana Maria Braga

Quer aprender a preparar um delicioso quitute para o fim de semana? A Ana Maria Braga ensina a receita de risoles de abóbora com carne seca. Anote as dicas de como fazer o salgadinho saboroso por dentro e com uma massa crocante e veja o modo de preparo que foi ar no Mais Você de quarta-feira, 8 de junho.

Receita de risoles de abóbora com carne seca

A Receita de risoles de abóbora com carne seca da Ana Maria Braga rende até 60 unidades e o tempo de preparo está estimado em duas horas. Então, mãos na massa:

Ingredientes do recheio de carne seca

1 colher (sopa) de óleo

500 g de carne seca dessalgada, cozida (reserve a água) e desfiada

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

Salsa picadinha

Requeijão cremoso a gosto

Como preparar a massa dos risoles

2 colheres (sopa) de óleo

2 cebolas em cubinhos

6 dentes de alho picadinhos

1 kg de abóbora em cubos pequenos (2-3 cm)

1 litro da água do cozimento da carne seca

2 colheres (sopa) de margarina

500 g de farinha de trigo

3 ovos levemente batidos para empanar

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo dos risoles de abóbora com carne seca

Recheio

Aqueça o óleo em fogo médio e refogue a carne seca, a cebola e o alho até dourar. Fora do fogo, salpique salsa a gosto e deixe esfriar.

Massa

Aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione a abóbora e a água do cozimento da carne seca e deixe cozinhar até secar (uns 30 minutos).

Misture bem para desmanchar a abóbora e acrescente a margarina e a farinha de uma só vez.

Mexa vigorosamente até a massa se soltar do fundo da panela e retire do fogo. Ajuste o sal e deixe esfriar.

Modelagem e fritura dos risoles de abóbora com carne seca

Abra a massa de abóbora com o rolo entre 2 plásticos e corte discos com um cortador ou com a boca de um copo.

No centro de cada disco, coloque uma porção de requeijão e da carne-seca e dobre ao meio em formato de meia-lua.

Feche bem e empane: passe-os primeiro no ovo batido e em seguida em farinha de rosca.

Frite em óleo quente abundante até dourar e deixe escorrer sobre papel absorvente antes de servir.