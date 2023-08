Votação do BBB 24 no Gshow vai pedir CPF e terá voto único

O BBB 24 vai colocar um fim nos mutirões puxados por fãs de participantes do reality show. Nesta quinta-feira, 24, durante um evento de lideranças da Globo, a emissora anunciou que a próxima edição do programa terá uma mudança no esquema de votação, limitando a um voto por CPF no Gshow.

Votação do BBB 24 será por CPF

O público poderá votar apenas uma vez durante os paredões e as demais votações do reality show. O objetivo é evitar que fãs usem robôs e façam mutirões para manter seus participantes favoritos na casa, 'sequestrando' a dinâmica do jogo como aconteceu nos últimos anos.

Nas últimas edições, grande parte do público reclamou nas redes sociais de que fã-clubes estariam trapaceando nas votações e tornando campeões, ou ajudando a chegar até a final, brothers que não eram populares entre a maior parte da audiência.

Os internautas também sugeriram que a única forma de evitar que isso acontecesse era se a emissora adotasse ao voto por CPF - o que foi feito.

A imagem da apresentação feita no Conexão Liderança, que mostra a mudança na votação, foi feita pelo jornalista Ricardo Souza, presente no evento, e publicada em sua conta no Twitter. A Rede Globo ainda não anunciou oficialmente o novo esquema ao público, o que deve acontecer em breve.

O BBB 24 estreia em janeiro, em data que ainda será anunciada pela emissora, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. O programa volta a realizar o formato de Camarote e Pipocas, dividindo o elenco entre famosos convidados pela produção e anônimos inscritos.

O programa já passou por algumas mudanças na edição deste ano. Foi adicionado o "Poder Coringa", que dá um benefício no jogo para quem arrematá-lo, além de ter aumentado o prêmio - a cada palpite correto sobre a eliminação da semana, o valor pago ao campeão subia. A vencedora Amanda levou para casa R$ 2,9 milhões, o maior prêmio da história do Big Brother Brasil.

Quais foram os paredões com o maior número de votos do BBB?

O voto por CPF vai acabar com os mutirões, mas também deve colocar um fim nos recordes de votações. Em 2020, o programa entrou para o Guinness Book, livro de recordes de maior prestígio do mundo, ao receber 1,53 bilhão de votos no paredão entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez. Relembre as maiores votações da história do BBB:

1º: Manu Gavassi x Felipe Prior x Mari Gonzalez (BBB 20): 1,53 bilhão de votos

2º: Arthur Aguiar x Paulo André x Douglas Silva (final do BBB 22): 730 milhões de votos.

3º: Jade Picon x Arthur Aguiar x Jessilane (BBB 22): 698 milhões de votos.

4º: Juliette x Rodolffo Matthaus x Sarah (BBB 21): 654 milhões de votos.

5º: Juliette x Camilla de Lucas x Fiuk (final do BBB 21): 633 milhões de votos.

6º: Carla Diaz x Fiuk x Rodolffo Matthaus (BBB 21): 535 milhões de votos.

7º: Juliette x Camilla de Lucas x Gil do Vigor (BBB 21): 514 milhões de votos.

