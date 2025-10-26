Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 27 a 31 de outubro

Entre os dias 27 e 31 de outubro de 2025, a Sessão da Tarde promete muita diversão e emoção com uma seleção de filmes que comemoram até o Dia das Bruxas. As exibições vão ao ar na TV Globo, logo após a reprise de Terra Nostra; confira a programação completa e prepare a pipoca!

Fazenda dos Cisnes

A pequena Frankie e seus dois irmãos querem salvar filhotes de cisne após a morte da mãe. Esta situação fará Jennie, uma antipática ornitóloga, e o viúvo pai das crianças, Jack, a cultivar um belo vínculo.

Em Guerra com o Vovô

Perturbado por ter de partilhar o quarto que adora com o seu avô, Peter decide declarar guerra, numa tentativa de o recuperar.

Minha Vida em Marte

Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Coragem de Viver

Bethany Hamilton é uma jovem surfista profissional que quase perdeu a vida ao ser atacada por um tubarão. Sem um dos braços, ela conta com a ajuda dos pais, dos amigos e dos fãs para superar as dificuldades e se adaptar à nova vida. Agora, seu maior desafio será reaprender a pegar ondas, respeitando seus limites, mas sem abandonar a vocação de campeã. Baseado em fatos reais.

Convenção das Bruxas

Com Anne hathaway, o remake de Convenção das Bruxas, clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção, pretendendo transformar todas as crianças do mundo em ratos.

