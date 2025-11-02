Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 3 a 7 de novembro

Entre os dias 3 e 7 de novembro de 2025, a Sessão da Tarde promete muita diversão e emoção com uma seleção de filmes clássicos. As exibições vão ao ar na TV Globo, logo após a reprise de Terra Nostra; confira a programação completa e prepare a pipocoandoa!

Mãos Talentosas: A História de Ben Carson

Um menino pobre de Detroit, desmotivado, que tirava más notas na escola, aos 33 anos se torna o diretor do centro de neurologia pediátrica do Hospital Universitário Johns Hopkins. Em 1987, alcançou renome mundial por seu desempenho na bem-sucedida separação de dois gêmeos siameses. Sua história, profundamente humana, descreve o papel vital que a mãe desempenhou na metamorfose do filho.

Voando para o Alto

Montana Moore é a mulher mais velha de sua família e a única que ainda não casou. Para não se apresentar, mais uma vez, em uma cerimônia de casamento sem um acompanhante, a comissária de bordo organiza uma estratégia para reencontrar durante 30 dias todos os seus últimos ex-namorados, na esperança de se tornar noiva de um deles.

Flores de Aço

A história narra a extraordinária amizade de seis admiráveis mulheres do sul dos Estados Unidos, que sempre estão lá para enfrentarem juntas os triunfos e tragédias da vida. Um remake contemporâneo do clássico do cinema.

Depois da Terra

Cypher embarca em uma viagem espacial ao lado do filho, Kitai, mas uma chuva de asteroides os obriga a pousar na Terra, que há 1.000 anos não é habitada por humanos. Com Cypher gravemente ferido, Kitai enfrenta grandes perigos na busca do sinalizador, o único que pode ajudá-los a voltar para casa.

No Ritmo da Fé

Uma jovem de 19 anos que perdeu a mãe e não tem uma boa relação com o pai. Frustrada, ela decide sair de casa levando apenas uma mochila e seu violão