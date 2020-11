Confira os lançamentos da Disney Plus em Dezembro

A Disney Plus desembarcou no país há menos de um mês, mas já possui lançamentos muito fortes em seu catálogo de Dezembro. Além das séries The Mandalorian e High School Musical que têm episódios semanais, a empresa lançará ótimos filmes durante este mês.

Confira abaixo a lista dos principais lançamentos da Disney Plus em dezembro:

Mulan – 04/12

O remake de uma obra aclamada sempre é um grande desafio, mas Mulan parece entregar o esperado. O filme que estará presente na plataforma Disney Plus é um dos melhores e mais bonitos filmes lançados em 2020. Embora o roteiro tenha algumas mudanças em comparação à animação, o filme agradará os fãs da Disney e de Mulan.

Para quem não lembra-se do filme original, Mulan retrata os desafios de uma mulher que precisa se passar por homem para tornar-se uma guerreira e defender seu país e, principalmente, sua família.

Fada Madrinha – 04/12 – Lançamentos da Disney Plus em Dezembro

Outro lançamento da Disney Plus em dezembro é o filme Fada Madrinha. Resgatando a fama da empresa com filmes sobre criaturas fantásticas, este longa acompanha a personagem Eleanor, uma fada madrinha em treinamento. Embora ela esteja treinando, a nova fada descobre que seu emprego pode estar prestes a ser extinto.

Mas tudo pode mudar quando Eleanor encontra a carta de uma garota de 10 que precisava de sua ajuda. O que a fada não espera é encontrar a garotinha já com 40 anos, viúva e sem acreditar da ideia de “Felizes para Sempre”. É um filme leve e divertido que pode agradar jovens e adultos.

LEGO Star Wars: Especial de Festas – 04/12

Certamente, a franquia de Star Wars é uma das mais rentáveis para a Disney Plus. Lançamentos como The Mandalorian, Rebels e Clone Wars provaram-se sucessos absolutos para a empresa. Como resultado, a plataforma de streaming já preparou mais um lançamento da franquia focado nas festas de fim de ano.

LEGO Star Wars: Especial de Festas retrata personagens de diferentes trilogias da franquia durante a comemoração do Dia de Vida, um feriado comemorado pelo simpático Chewbacca e sua raça, os Wookies. Para quem quiser saber mais sobre o feriado canônico, basta assistir o The Star Wars Holiday Special que possui Mark Hamill e Harrison Ford em seus respectivos papéis de Luke Skywalker e Han Solo.

Safety – 11/12 – Lançamentos da Disney Plus em Dezembro

Outro lançamento da Disney Plus em dezembro é o filme Safety. O roteiro emocionante e recheado de esporte acompanha a história de Ray McElrathbey, um jovem que luta contra adversidades e desafios para poder receber uma bolsa de estudos. Para isso, Ray precisa ser um dos melhores jogadores de futebol americano universitário ao mesmo tempo que cria e cuida do seu irmão de 11 anos.

Era Uma Vez Um Boneco de Neve – 18/12

Sem dúvidas, outro lançamento mágico da Disney Plus é o filme Era Uma Vez um Boneco de Neve, filme que narra a história de Olaf. O personagem queridinho dos filmes Frozen sempre roubou a cena, mas nunca teve sua história de origem contada aos telespectadores. Por isso, a Disney produziu esse filme para mostrar a criação do boneco de neve fofo em uma montanha perto de Arendelle, onde acontece a história de Frozen.

Beleza Negra: Uma Amizade Verdadeira – 18/12 – Lançamentos da Disney Plus em Dezembro

Baseado em um romance da autora Anna Sewell, Beleza Negra retrata a vida da égua selvagem que dá nome ao filme. O filme começa triste, quando Beleza é capturada e abandonada em um curral empoeirado, mas tudo muda e fica mais leve quando ela é salvo por John Manly, dono de um estábulo em busca de um mustang. Embora ele tema que Beleza nunca possa ser domada, ela acaba desenvolvendo um laço muito forte com a sobrinha de John, que assim como a égua precisa de carinho após uma experiência traumática.

Soul – 25/12 – Lançamentos da Disney Plus em Dezembro

A Disney/Pixar têm muita facilidade em produzir as melhor animações, afinal o know-how combinado das duas empresas é capaz de criar belos filmes sobre diferentes temas da vida humana. Soul promete ser uma das animações mais incríveis já feitas.

Seu lançamento ocorrerá só em 25 de dezembro, mas o site Rotten Tomatoes já deu a nota de 100% para o filme. No roteiro, um o professor de música Joe consegue uma oportunidade incrível de vida, no entanto acaba indo parar no pré-vida. Neste lugar fantástico, o protagonista deverá ajudar uma alma e tentar voltar à sua vida.