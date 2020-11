Disney Plus chega ao Brasil: confira preço, catálogo e como assinar

Após um ano de sua estreia no exterior, a plataforma de streaming Disney Plus chegou ao Brasil. Como resultado de sua vinda ao país, a Walt Disney bate de frente com as gigantes Amazon e Netflix e oferece diferentes condições de assinatura.

Para você decidir se vale a pena ou não assinar a plataforma, separamos as principais informações sobre a Disney Plus. Confira:

Qual o preço da Disney Plus?

Há alguns meses, pouco se sabia sobre o custo mensal da Disney Plus, mas a plataforma já divulgou o preço e algumas opções de pacote para seus assinantes.

Plano mensal

O plano mensal da Disney Plus custa R$ 27.90. Embora o valor seja mais caro que o plano básico da Netflix (R$ 21,90), a nova plataforma promete uma qualidade de vídeo superior; todos os usuários poderão desfrutar da resolução 4K da Disney Plus.

Plano anual

Um pouco mais em conta, o plano anual da Disney Plus está avaliado em R$ 279,90. Caso opte por este plano, o assinante poupará R$ 54,90 em um ano.

Pacote Disney Plus e Globoplay

Para facilitar sua entrada no mercado e o embate contra a Netflix, a Disney realizou uma parceria exclusiva com a Globo para criar um combo exclusivo. Como resultado, o assinante pode optar por dois modelos de assinatura para ter acesso às plataformas Disney Plus e Globoplay:

Anual – R$ 454,80

Mensal – R$ 43,90

Qual é o catálogo da Disney Plus?

O assinante que assinar a plataforma em sua estreia, já terá à disposição mais de 500 filmes e sete mil episódios de séries e outros programas. Dentre o mar de opções, estão sucessos como a série The Mandalorian e a série de filmes Toy Story.

Embora seja carregada de títulos, a Disney Plus já possui um incrível calendário de projetos inéditos que devem ser lançados até o início do ano que vem; filmes como o live-action de Mulan e a nova animação Soul terão sua estreia na plataforma.

Em suma, a plataforma terá todas as produções realizadas pelos estúdios Disney e Pixar, a franquia completa de Star Wars, filmes/séries da Marvel e conteúdo do canal National Geographic.

Como a plataforma de streaming está sendo recebida pelos brasileiros?

a disney+ lançou HOJE aqui no brasil e ja tem pirataria kkkkkkkkkk o brasileiro precisa muito ser estudado véi — ❥ tai (@didyoufxrget) November 17, 2020

Certamente o bom humor é inerente ao brasileiro, por isso a nova plataforma já está virando alvo de diversos memes nas redes sociais. A maioria deles elogia a chegada tão aguardada da plataforma, mas há também críticas sobre a falta de organização do catálogo e outras falhas.

Sua concorrente no mercado, a Netflix também já usou as redes sociais para dar as boas-vindas e fazer piada: “Seja bem-vindo Disney+. E pra você já ir se acostumando: cadê a 3ª temporada de The Mandalorian?”

Como assinar a plataforma?

Para assinar quaisquer dos pacotes mencionados no item anterior, basta o usuário entrar no site oficial da Disney Plus. Dessa forma, o interessado pode pedir um teste gratuito de 7 dias para decidir se quer ou não se comprometer com a empresa.

Atualmente, a Disney Plus aceita como forma de pagamento os cartões de crédito das empresas Mastercard, Visa, Elo e American Express. A empresa também oferece pagamentos via PayPal.

Prefere outras plataformas? Clique aqui para descobrir as melhores séries de plataformas como Netflix, Amazon Prime Video e outras.