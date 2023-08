Conheça os participantes da Batalha do Lip Sync 2023

A Batalha do Lip Sync está de volta ao Domingão! Neste domingo, 27, duas atrizes se enfrentam no primeiro duelo da temporada, que contará com outros participantes famosos ao longo das próximas semanas dublando alguns dos maiores hits da música. A cada semana, duas pessoas se apresentam.

Quem está na Batalha do Lip Sync 2023?

O primeiro duelo da nova temporada será entre as atrizes Vitória Strada, 26, e Barbara Reis, 33. Ambas fazem duas apresentações para conquistar a plateia e levar o cinturão para casa.

Strada já esteve em outra competição do Domingão antes - ela foi a vencedora da temporada de 2022 da "Dança dos Famosos" e já mostrou que tem talento para performances. A atriz é mais conhecida por ter sido uma das protagonistas da novela "Salve-se Quem Puder" (2020), além de já ter participado de "Espelho da Vida" (2018) e "Tempo de Amar" (2017). A gaúcha não tem mais vínculo fixo com a Globo desde o início de agosto. A emissora agora opta por fazer contratos por obras com a maior parte do elenco de suas novelas.

Barbara Reis atualmente está no ar como a Aline de "Terra e Paixão", sua primeira protagonista. No ano passado, a atriz fez sucesso interpretando Débora em "Todas as Flores" (2022). A carioca também já participou das séries "Sob Pressão" (2021), "Impuros" (2018) e "Os Dias Eram Assim" (2017).

Os participantes das próximas semanas serão divulgados a medida que a competição for acontecendo.

Veja: Aline em Terra e Paixão, Barbara Reis tem namorado?

Como funciona o quadro?

A Batalha do Lip Sync começou a ser exibida ainda em 2022 e, com o grande sucesso, voltou para mais uma temporada no Domingão.

Dois famosos são convidados para um duelo a cada domingo. Ambos devem preparar duas apresentações, uma como esquenta e outra no estilo mega show, com direito a figurino, balé e coreografia.

Os competidores precisam fazer a melhor dublagem possível em cima das músicas escolhidas para conquistar a plateia, que decide quem vence cada batalha. O ganhador leva para casa o cinturão da Batalha do Lip Sync.

No ano passado, foram realizados 8 duelos entre 16 famosos. Entre os competidores, estavam nomes como Larissa Manoela, Letícia Colin, Ícaro Silva, Marcelo Adnet, José Loreto, Agatha Moreira, Rainer Cadete e mais.

O programa é baseado no formato original Lip Sync Battle, exibido nos Estados Unidos, no ar na TV americana desde 2015.

Que horas começa o Domingão com Huck hoje?

O Domingão começa às 18h05, horário de Brasília, logo depois da transmissão do jogo entre América-MG e São Paulo.

Além da Batalha do Lip Sync, o programa de hoje conta com a presença do humorista Rafael Portugal e do músico Pedrinho do Cavaco.

Também estreia a nova temporada do quadro "Acredite em Quem Quiser" com a presença do trio Dona Déa, Lívia Andrade e padre Fábio de Melo, que recebem o ator João Vicente de Castro para participar. Os famosos precisam adivinhar quais das três pessoas presentes no palco está falando a verdade e quem está mentindo.

O jeito mais convencional de assistir ao Domingão com Huck é sintonizando na Globo no horário indicado. Os espectadores também podem assistir ao programa através do Globoplay, que libera o sinal gratuitamente mediante cadastro. Basta acessar a plataforma de streaming pelo navegador ou baixar o aplicativo. Depois, faça login ou cadastra-se e clique em 'Agora na TV'. A transmissão irá começar em poucos segundos.

Com duração de 2h30, o Domingão fica no ar até às 20h30. O Fantástico começa logo em seguida.

Veja: Por que Vitória Strada e Marcella Rica terminaram?