O noivado de Vitória Strada e Marcella Rica chegou ao fim, conforme informado por ambas nesta quarta-feira, 5. As atrizes, que estavam juntas há quatro anos, oficializaram o noivado no início de 2021. As artistas afirmam que vão continuar sendo amigas.

Motivo do término de Vitória Strada e Marcella Rica

Vitória Strada afirmou que as duas colocaram um fim na relação em comum acordo e que decidiram "cuidar desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos".

A atriz começa a publicação dizendo que o amor as uniu, libertou, fortaleceu e as fez imensamente felizes. "Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora", escreveu antes de anunciar o término.

A global continua dizendo que ela e Marcella Rica seguem amigas e que os fãs não devem se surpreender caso vejam ela e ex-noiva juntas em lugares onde estão amigos em comum de ambas.

"Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos", finalizou.

As atrizes começaram a namorar em 2019 após se conhecerem através de amigos. Inicialmente, ambas deixaram o romance longe dos holofotes, já que essa era a primeira vez que a atriz de "Salve-se Quem Puder" estava se relacionando com uma mulher, mas logo vieram à público após a notícia sobre o namoro vazar na imprensa.

Leia o comunicado sobre por que Vitória Strada e Marcella Rica terminaram na íntegra:

