Aline em Terra e Paixão, Barbara Reis tem namorado?

Barbara Reis não só tem namorado, como está noiva! A Aline de Terra e Paixão está comprometida com o ator Raphael Najan, com quem faz raras aparições públicas. Em fevereiro deste ano, os artistas mostraram para a imprensa as alianças de noivado durante o Desfile das Campeãs do Carnaval carioca.

Quem é o namorado da Barbara Reis?

Aline de Terra e Paixão, Barbara Reis namora há dois anos o também ator, bailarino e dublador Raphael Najan. Ambos tem 33 anos de idade. Discretos, eles não têm o costume de expor a vida pessoal, mas comparecem a alguns raros eventos na companhia um do outro.

Os artistas se conhecem há dez anos. O primeiro contato foi durante um curso de interpretação para a TV, mas inicialmente ambos se tornaram apenas amigos. Levaram alguns anos para que a relação evoluísse para um relacionamento amoroso.

O namorado de Barbara Reis tem dois filhos de um relacionamento anteriores, Luana, 16, e Miguel, 12. Já a Aline de Terra e Paixão ainda não tem herdeiros.

Em uma rara publicação sobre sua vida pessoal, Aline comparou uma cena de Brisa e Oto da novela "Travessia" (2022), antecessora de Terra e Paixão, ao seu namorado no ano passado. “Oto entrou dentro de casa pegando Brisa igual meu namorado faz comigo. Sem falar que o meu lembra bastante. Eu acho”, escreveu em sua página no Twitter.

Em fevereiro deste ano, Barbara e Raphael compareceram ao Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro de 2023 e exibiram as alianças de noivado para os fotógrafos, mas não deram declarações para a imprensa.

Em junho, o ator publicou uma foto beijando Barbara para homenageá-la no Dia dos Namorados. "909 dias, 129 semanas, 29 meses, 2 anos e meio de dias de sol!", escreveu Raphael. "Minhas 4 estações inteiras", comentou a Aline de Terra e Paixão.

