Davi e Isadora se casam? Mágico é abandonado no altar pela noiva

Davi (Rafael Vitti) e Isadora (Larissa Manoela) vão ser obrigados a se casar em Além da Ilusão, mas a protagonista vai abandonar o noivo do altar após descobrir que ele dormiu com Iolanda (Duda Brack). Revoltada, a mocinha chegará a dizer que nunca mais quer olhar na cara do amado.

Davi e Isadora se casam em Além da Ilusão? Cerimônia é interrompida

Davi e Isadora não se casam em Além da Ilusão, ao menos por enquanto. Iolanda irá invadir a igreja onde ocorre o casamento para contar que transou com o mágico. A noiva ficará chocada com a revelação e decidirá abandoná-lo no altar, para a felicidade de Joaquim (Danilo Mesquita).

Tudo começa quando Matias (Antônio Calloni) flagra a filha na cama com Davi. Os costumes da época eram rígidos e uma mulher passava a ser malvista caso transassem com um homem antes do casamento. O marido de Violeta (Malu Galli) obriga que os dois se casem, de acordo com informações do Notícias da TV.

Apaixonados, Davi e Isadora decidem comemorar a união oficialmente. Dorinha fica muito empolgada com a cerimônia, assim como o noivo.

Mas a felicidade da protagonista vai durar pouco tempo. Joaquim vai dar um jeito de estragar o casamento ao descobrir que Iolanda e Davi dormiram juntos. “E a Isadora sabe disso?”, perguntará o vilão. A moça responderá que nunca contou para ninguém e o filho de Úrsula (Bárbara Paz) dirá que Dorinha precisa saber o que aconteceu. “E é óbvio que o gabiru também não contou! Iolanda, a Isadora precisa saber disso! Quando ela souber, não vai ter casamento nenhum”, vibrará.

Iolanda será convencida por Joaquim a ir até o local da cerimônia e estragar a festa. E assim ela faz: quando o padre pergunta se alguém tem algo contra a união, a mulher invadirá a igreja e gritará na frente de todos que ela e Davi dormiram juntos.

Revoltada, Dorinha vai desistir do casamento e abandonar o mágico no altar. “Casar?! Não vai mais ter casamento. Nunca mais quero olhar na sua cara. Aproveita o padre e as flores e casa com a sua… Sua fraqueza!”, dirá a protagonista.

Quando termina Além da Ilusão?

Além da Ilusão deve terminar em agosto deste ano. A trama será substituída por Mar do Sertão, escrita por Mário Teixeira. O folhetim será protagonizado por Renato Góes, Isadora Cruz e Sérgio Guizé nos papéis de Tertulinho, Candoca e Zé Paulinho.

A história começa com o romance de Candoca e Zé Paulinho, até que o rapaz é dado como morto. Anos depois, quando o personagem reaparecer, ele vai encontrar sua amada casada com o vilão Tertulinho.

Outro núcleo importante é o do príncipe árabe interpretado por Renan Monteiro. O personagem foge do Oriente Médio para não ter que se casar com uma mulher escolhida por seus pais – o casamento foi arranjado, como é de costume na região. O príncipe chega no sertão nordestino e vai à procura de um grande amor.

