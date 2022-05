Mar do Sertão novela elenco: quem está confirmado na próxima trama

Renato Góes e Isadora Cruz são os protagonistas do elenco da novela Mar do Sertão - Foto: Rede Globo/Reprodução

Mar do Sertão é a próxima novela da seis. A trama substituirá Além da Ilusão no segundo semestre deste ano e já começa a ter os primeiros nomes dos atores confirmados divulgados. Renato Góes, Isadora Cruz e Sérgio Guizé são os protagonistas do elenco da novela Mar do Sertão, que ainda contará com outros artistas já conhecidos pelo público.

Quem está no elenco da novela Mar do Sertão?

Renato Góes, Isadora Cruz e Sérgio Guizé vivem os personagens Tertulinho, Candoca e Zé Paulinho, respectivamente. A protagonista da história é a moça, que vive um romance com o rapaz interpretado por Guizé. No entanto, o personagem será dado com morto e quando reassumir a sua vida, vai descobrir que sua amada agora está com o malvado Tertulinho, o grande vilão da trama.

Outros nomes que foram recentemente confirmados na trama foram os de Debora Bloch e Enrique Diaz. De acordo com a colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, a personagem da atriz será a da mulher do coronel Tertúlio, que será interpretado por José de Abreu.

Já Enrique Diaz, que esteve recentemente em Pantanal ao viver Gil, vai interpretar Timbó. O personagem será inspirado em Antônio Conselheiro, líder religioso que era seguido por milhares de pessoas na Bahia e esteve à frente da resistência na Guerra de Canudos.

A lista não para por aí. Caio Blat, José Dumont, Quitéria Kelly, Thardelly Lima, Michel Gomes, Nanego Lira e Wilson Rabelo são outros nomes confirmados. Ainda não há mais informações sobre quais personagens eles irão interpretar.

Jéssica Ellen deixou o elenco da novela após descobrir que estava grávida; já Cláudia Abreu recebeu o convite para trabalhar na novela mas recusou, de acordo com informações do Notícias da TV.

Há ainda a história do príncipe árabe que foge do Oriente Médio e vem parar no Brasil pra buscar um grande amor. O personagem será vivido por Renan Monteiro, de acordo com informações de Fefito, do UOL Splash.

Quando estreia a novela Mar do Sertão?

Mar do Sertão está prevista para ir ao ar a partir de 22 de agosto, de acordo com o Notícias da TV.

O folhetim é escrito por Mário Teixeira, autor de O Tempo Não Para (2018), Liberdade, Liberdade (2017) e I Love Paraisópolis (2015), além do seriado Passaporte Para Liberdade (2021) e outras colaborações na emissora.

Além de Mar do Sertão, há outras estreias na emissora neste ano. A partir de 30 de maio, Cara e Coragem entra para substituir Quanto Mais Vida, Melhor, no horário das sete. A novela gira em torno de Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), dois dublês publicitários que são contratados por Clarice (Taís Araújo) para encontrarem uma pasta com documentos importantes que foram perdidos em uma caverna. A partir daí, eles vão ficar na mira dos vilões Leonardo (Ícaro Silva) e Regina (Mel Lisboa).

Próximas estreias da Globo:

Maio, às 19h – Cara e Coragem, de Claudia Souto

Agosto, às 18h – Mar do Sertão, de Mário Teixeira

Outubro, às 22h – Travessia, de Glória Perez

