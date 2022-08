Elenco da nova temporada do De Férias com o Ex - Foto: Divulgação/MTV

De Férias com o Ex participantes: nomes da nova temporada

A MTV divulgou nesta quinta-feira, 25, os dez nomes principais da nova temporada do De Férias com o Ex participantes. Os novos episódios estão sendo gravados na Colômbia e conta com figuras já conhecidas do público, entre ex-BBB’s, influenciadores digitais e cantores, além de veteranos que já participaram de outras edições.

Bruno Magri está entre os De Férias com o Ex participantes

Bruno Magri tem 24 anos e é influenciador digital, somando mais de 1,5 milhão de pessoas que o acompanham. O conteúdo do rapaz é variado – ele costuma compartilhar sua rotina, estilo de vida e adiciona uma pitada de humor em suas publicações.

Magri também é conhecido por ter namorado Viih Tube por três anos. O relacionamento terminou em outubro de 2021 após um caso de traição por parte do influenciador vir à tona.

Gabriel Rocha

Gabriel Rocha é mais conhecido como Laddy Nada nas redes sociais. O jovem de 23 anos soma mais de 700 mil seguidores em sua página no Instagram, que acompanham seu conteúdo bem humorado. Ele também é ator, apresentador e diretor.

Ao longo de sua carreira como ator, já atuou em peças de teatro, incluindo O Mágico de OZ, e também trabalhou como assistente de produção em filmes do cinema nacional.

Lucas Albert está entre os De Férias com o Ex participantes

Outro influenciador digital entre os De Férias com o Ex participantes é Lucas Albert, de 28 anos. O pernambucano soma mais de 3,4 milhões de seguidores e ficou famoso por postar vídeos divertidos nas redes sociais.

O rapaz começou produzido conteúdo para o YouTube, mas logo migrou para o Snapchat. No entanto, foi no Instagram que ele encontrou seu caminho e conquistou milhões de fãs.

Lumena Aleluia está entre os De Férias com o Ex participantes

Lumena ficou famosa ao participar do BBB 21 no ano passado. A baiana de 31 anos virou meme na época de sua participação no reality da Globo por “não autorizar” alguns comportamentos dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Além de influenciadora digital, a ex-sister também é psicóloga e DJ de pagode baiano. Recentemente, ela virou assunto na web após começar a produzir conteúdo erótico para uma plataforma adulta. No Instagram, é seguida por mais de 500 mil pessoas.

Maria Venture

Maria Venture é uma youtuber de 22 anos. A jovem posta vlogs na internet desde 2015 e conquistou seu público falando sobre assuntos diversos do universo jovem. Ela acumula mais de 6 milhões de seguidores em sua página no Instagram, onde posta cliques de sua rotina.

Além do sucesso na web, Venture também é atriz e já se apresentou em peças de teatro, incluindo o espetáculo adolescente ‘Ngm me Entende’.

MC Mirella está entre os De Férias com o Ex participantes

MC Mirella já é uma velha conhecida do mundo dos realities shows. A cantora de 24 anos participou de A Fazenda, em 2020, e do Power Couple, em 2021, ao lado do então marido Dynho Alves. Os dois passaram por um divórcio turbulento no ano passado depois que o funkeiro participou do reality rural na Record.

Famosa entre o público que gosta de funk, Mirella dá voz às faixas ‘Quer Mais’, parceria com Pocah, e ‘Te Amo Piranha’, com MC Bella. É seguida por mais de 26 milhões de pessoas no Instagram.

WL Guimarães

WL Guimaraes tem 23 anos e é um sucesso no YouTube e no TikTok, onde posta vídeos de humor sobre sua rotina. No Instagram, são mais de 3,7 milhões de pessoas que o acompanham.

Antes de se tornar famoso na web, o rapaz já trabalhou como açougueiro e entregador de hortifruti. Um de seus sonhos é se tornar ator de novelas das nove.

Bifão está entre os De Férias com o Ex participantes

Jhenyfer Dulz, mais conhecida como Bifão, é veterana do De Férias com o Ex. A chef de cozinha de 32 anos participou da quarta temporada do reality show e também esteve na 11ª edição de A Fazenda. Em ambas participações, se envolveu em muitas confusões.

A influenciadora é seguida por mais 1 milhão de pessoas no Instagram, onde compartilha seu dia a dia e conteúdo de moda e beleza.

Lipe Ribeiro está entre os De Férias com o Ex participantes

Outro conhecido dos realities shows é Lipe Ribeiro, 30 anos. O influenciador já participou da terceira temporada do De Férias com o Ex e do De Férias Com o Ex: Celebs, além de ter sido um dos finalistas de A Fazenda 2020. No Instagram, são mais de 4 milhões de seguidores.

Lipe já teve um affair com a cantora Anitta, mas seu relacionamento mais famoso foi com Yá Burihan. O paranaense chegou a pedi-la em casamento enquanto estava confinado no reality rural, mas o relacionamento chegou ao fim após rumores de traição.

Marina Gregory

Marina Gregory tem 27 anos e também é veterana de realities. Ela foi a vencedora da primeira temporada do The Circle Brasil e esteve em De Férias com o Ex 2 e do All Star Shore, da Paramount+.

Antes de se tornar estrela de realities shows, Gregory trabalhava como comissária de bordo profissional. Hoje, ela acumula mais de 500 mil seguidores no Instagram.

