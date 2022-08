Debates presidenciais 2022: uma importante ferramenta para o eleitor conhecer o que pensam os candidatos à Presidência da República e quais são as propostas para os quatro anos de mandato. Com as eleições marcadas para o dia 2 de outubro, as principais emissoras e veículos de imprensa já agendaram as datas para os debates presidenciais 2022.

A legislação eleitoral estabelece que emissoras de rádio e televisão devem convidar todos os candidatos dos partidos que tenham pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional, segundo o Estadão. Enquanto os debates feitos por canais da internet não precisam seguir a regra.

A presença dos candidatos aos debates presidenciais não é obrigatória, ainda. No Senado, está tramitando o projeto de lei 2.108/2022, do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), que prevê a obrigatoriedade da presença de candidatos a cargos do Executivo que tenham no mínimo 5% nas pesquisas de intenção de voto em pelo menos três debates de rádio e televisão. O não cumprimento à lei poderá gerar multa de R$ 50 mil, além de cancelamento do tempo nas propagandas diárias do partido.

No entanto, a lei não deve entrar em vigor para as eleições 2022.

Debates presidenciais 2022: veja datas e onde assistir aos debates com os principais candidatos à Presidência da República, tanto na TV como na web, na lista abaixo.

Debates presidenciais 2022

A novidade para este ano é o formato adotado por emissoras de TV e também veículos de imprensa on-line para os debates presidenciais 2022. Segundo o jornal GZH, nestas eleições a imprensa optou pelo pela organização em pools com transmissão simultânea, assim como ocorreu na eleição de 1989.

Diferentemente do que aconteceu nos anos anteriores, quando os principais canais de TV organizavam o debate de forma autônoma, os debates presidenciais 2022 serão organizados em grupos de veículos que se uniram para a produção e a transmissão do embate.

Por enquanto são quatro blocos formados entre os veículos, além da previsão do debate da TV Aparecida e do que é realizado pela TV Globo, às vésperas do primeiro turno.

Abaixo listamos os debates presidenciais 2022 confirmados até o momento, datas e onde será transmitido.

28 de agosto na Band

Abrindo os debates presidenciais 2022, o primeiro embate será o da TV Bandeirantes. Inicialmente marcado para o dia 14 de agosto, o encontro foi adiado e acontecerá no dia 28. Além da Band, organizadora do debate, formam o pool de veículos a TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo.

Horário: Às 21h (horário de Brasília)

Pool: TV Bandeirantes, TV Cultura, UOL e Folha de São Paulo.

Onde assistir: Transmissão será simultânea pelos veículos em suas diferentes plataformas.

2 de setembro na Rede TV, sites Metrópoles e O Antagonista

A Rede TV está à frente do segundo debate presencial 2022 agendado para o dia 2 de setembro. Junto do canal formam o pool de veículos os sites Metrópoles e O Antagonista. Ainda de acordo com o GZH, a mediação deve ser feita pelos jornalistas Luís Ernesto Lacombe e Amanda Klein.

Horário: Ainda não foi divulgado

Pool: Rede TV, sites Metrópoles e O Antagonista

Onde assistir: Transmissão será simultânea pelos veículos em suas diferentes plataformas.

13 de setembro na TV Aparecida

A TV Aparecida, canal católico, organiza e transmite o terceiro debate presidencial 2022. Junto de outras TV’s também católicas, a TV Aparecida realiza o encontro direto do Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. O debate é coordenado pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). A expectativa, segundo divulgou o GZH, é que o debate tenha a presença dos favoritos à disputa, Lula e Bolsonaro.

Horário: Às 21h (horário de Brasília)

Pool: TV Aparecida e demais canais católicos

Onde assistir: Transmissão será simultânea pelos veículos em suas diferentes plataformas.

14 de setembro por O Globo, Valor Econômico, Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo, G1 e UOL

O consórcio de imprensa formado pelos jornais O Globo, Valor Econômico, Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo e os portais g1 e UOL promovem o quarto debate presidencial 2022. Os veículos de abrangência nacional estabeleceram que vão reunir os quatro candidatos à Presidência da República mais bem colocados na pesquisa anterior à data do encontro, e será exibido apenas pela internet.

Horário: Ainda sem horário confirmado

Pool: O Globo, Valor Econômico, Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo, G1 e UOL

Onde assistir: Transmissão será simultânea pelos veículos e apenas pela internet

24 de setembro por SBT, CNN, Veja, O Estado de S. Paulo, rádio NovaBrasil FM e Portal Terra

Encerrando o debate presidencial dentro do formato de pool, em parceria com outros veículos de imprensa, dia 24 de setembro será realizado o penúltimo debate nos estúdios do SBT. A transmissão será feita pelas redes SBT, além da revista Veja, jornal O Estado de S. Paulo, rádio NovaBrasil FM e Portal Terra.

Horário: Ainda sem horário confirmado

Pool: SBT, CNN, Veja, O Estado de S. Paulo, rádio NovaBrasil FM e Portal Terra

Onde assistir: Transmissão será simultânea pelos veículos em suas diferentes plataformas.

29 de setembro na TV Globo

Último dos debates presidenciais 2022 será realizado a três dias do primeiro turno, pela TV Globo. Já tradicional, o debate da Globo será mantido ainda que os favoritos à disputa não compareçam. Ainda não foi divulgado o horário nem quem estará na mediação.

Horário: Ainda sem horário confirmado

Pool: TV Globo

Onde assistir: Transmissão será pela Globo, e ainda não foi confirmado se haverá transmissão simultânea pelas diferentes plataformas da emissora.

Quem participará

A lei eleitoral, podem participar dos debates presidenciais 2022 realizados em rádio e TV os candidatos de partidos que tenham pelo menos cinco representantes eleitos no Congresso Nacional. Para os demais partidos, o convite é facultativo, ou seja, cabe à emissora decidir se deve chamá-los ou não.

De acordo com o GZH, dos candidatos à Presidência da República nas eleições 2022, podem ser convidados aos debates em emissoras de rádio e TV: Jair Bolsonaro (PL); Luiz Inácio Lula da Silva (PT); Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Luiz Felipe d’Avila (Novo), Pablo Marçal (Pros) e Roberto Jefferson (PTB).

No entanto, é importante lembrar que a presença no debate não é obrigatória. O candidato pode não ir, desde que o veículo de comunicação responsável comprove que o convite foi feito com 72h de antecedência.