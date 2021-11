Descubra quem é o X9 da novela Pega Pega

Na edição especial de Pega Pega, Athaíde (Reginaldo Faria) sempre dá um jeito de fugir da polícia. Mesmo quando os policiais avançavam nas investigações, o bandido consegue se safar. Com tamanha esperteza do ladrão, os inspetores começaram a desconfiar que alguém estava vazando as informações – e eles estão certos. Quem é o X9 da novela Pega Pega?

Quem é o X9 da novela Pega Pega?

Como os policiais já desconfiavam, Athaíde tem um informante. Ele mesmo já havia comentado com Lígia (Angela Vieira) que contava com um comparsa dentro da delegacia.

Após investigações, Domênico (Marcos Veras) e Expedito (Fabio Felipe) descobrem quem é o X9 e vão até a casa de Antônia (Vanessa Giácomo) revelar a informação.

“O nosso X9 é a Nina (Ana Isabela Godinho)”, revelará Domênico. O inspetor de polícia também mostrará algumas imagens que tirou de Nina junto com Athaíde. “Eu vou mudar de roupa e a gente vai agora mesmo falar com o Siqueira (Marcello Escorel)”, dirá Antônia.

Quando termina Pega Pega?

A novela Pega Pega está prevista para terminar em 19 de novembro. A edição especial ficou apenas quatro meses no ar, tendo boa parte da trama cortada. Na edição original, Pega Pega foi exibida durante sete meses.

A partir do dia 22 deste mês, o público passa a acompanhar Quanto Mais Vida Melhor, folhetim inédito de Mauro Wilson. A trama contará a história de quatro personagens que morrerão em um acidente de avião. Porém, ao chegarem ao céu, eles vão receber de Deus uma nova chance de retornar à vida, mas com uma condição: depois de um ano, um deles deve morrer de fato.

Os protagonistas serão interpretados Giovanna Antonelli, Vladimir Brichta, Valentina Herszage e Mateus Solano. Outros nomes que estão no elenco são Júlia Lemmertz, Elizabeth Savalla, Marcos Caruso, Tato Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Jussara Freire e Ana Lúcia Torre.