Desfile das campeãs RJ: horário e onde assistir ao vivo sábado

As vencedoras do carnaval do Rio de Janeiro de 2022 foram definidas na terça-feira, dia 26 de abril. E no sábado, dia 30, as seis primeiras colocadas do Grupo Especial vão retornar para o Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Confira o horário e onde assistir o desfile das campeãs RJ.

Desfile das campeãs RJ

O desfile das campeãs RJ vai ser realizado no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no dia 30 de abril, sábado, a partir das 21h30. Nessa data, vão retornar para a avenida as seis primeiras colocadas do Grupo Especial. Além disso, antes das vencedoras haverá, às 19h30, a apresentação da Embaixadores da Alegria, como convidada especial. Essa é a primeira escola de samba voltada às pessoas com deficiência.

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA) começou a venda dos ingressos para acompanhar o evento na segunda-feira, dia 25. Para as arquibancadas especiais, populares e cadeiras individuais, é possível comprar no estande da LIESA, instalado no próprio Sambódromo, atrás do Setor 11 da Passarela do Samba, com entrada pela Avenida Salvador de Sá. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, com pagamento somente em dinheiro. No sábado, dia 30, haverá um plantão especial, das 10h às 23h30.

Já a compra das frisas e a troca de ingressos adquiridos pela internet estão sendo feitas na Central LIESA, com o mesmo horário de funcionamento. O endereço é Rua da Alfândega 25, lojas B e C – Centro, e o pagamento pode ser feito em dinheiro ou PIX. Para compradores de fora do Rio que queiram obter ingressos para as frisas, o atendimento é pelo telefone (21) 3190-2100.

Aqueles que preferirem assistir ao desfile das campeãs RJ no conforto de casa, vão poder conferir o evento pela transmissão ao vivo do g1. E a passagem das agremiações também vai ser televisionada pelo Multishow, a partir das 21h15. A apresentação ficará a cargo de Milton Cunha, Laura Vicente, Lucinha Nobre, Mari Gonzalez e Pedroca Monteiro. Além deles, as atrizes Cacau Protásio e Isabelle Marques vão completar o time, interpretando as personagens Terezinha, do “Vai Que Cola”, e Briti, do “Tô de Graça”.

Quem ganhou o carnaval do RJ 2022

Pela primeira vez na história, a campeã do Grupo Especial do carnaval do RJ foi a Acadêmicos do Grande Rio. A escola da Baixada Fluminense homenageou a divindade de Exu, com o objetivo de desconstruir estereótipos negativos que foram atribuídos devido ao processo de racismo religioso presente no Brasil. Além disso, também mostrou que o orixá está ligado à transformação, em que contou a história de figuras excluídas, como Bispo do Rosário, Estamira e Stela do Patrocínio. Entre as celebridades que passaram na avenida, estiveram Monique Alfradique, Bianca Andrade, Pocah, David Brazil, Gil do Vigor e a rainha de bateria Paolla Oliveira.

Junto à Grande Rio, também irão participar do desfile das campeãs RJ as outras principais colocadas: Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro, Unidos de Vila Isabel, Portela e Acadêmicos do Salgueiro. A ordem de apresentação será inversa à colocação da apuração, confira como ficaram os horários:

Às 21h30: Acadêmicos do Salgueiro (6º lugar)

Acadêmicos do Salgueiro (6º lugar) Entre 22h30 e 2h40: Portela (5º lugar)

Portela (5º lugar) Entre 23h30 e 23h50: Unidos de Vila Isabel (4º lugar)

Unidos de Vila Isabel (4º lugar) Entre 00h30 e 01h: Unidos do Viradouro (3º lugar)

Unidos do Viradouro (3º lugar) Entre 1h30 e 2h10: Beija-Flor de Nilópolis (2º lugar)

Beija-Flor de Nilópolis (2º lugar) Entre 2h30 e 3h20: Acadêmicos do Grande Rio (1º lugar)

Acesse também: Qual o próximo feriado nacional? Veja calendário de maio de 2022