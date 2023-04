Diego Montez de Vai na Fé é filho de famosos

Diego Montez, 33 anos, está no ar atualmente como Willian na novela Vai na Fé, mas já esteve anteriormente em outras produções na TV. Ele é filho de uma atriz, que já esteve em tramas da Globo e da Record, e de um jornalista e político brasileiro. O ator também é irmão de Wagner Montes Junior, que também trabalha na TV.

Quem são os pais de Diego Montez?

Antes mesmo de estrear sua carreira na TV, Diego Montez já tinha contato com o meio artístico por ser filho de pais famosos. Sua mãe é Sônia Lima, que já atuou em programas e novelas do SBT, Globo e Record.

O pai de Diego Montez é Wagner Montes, jornalista, advogado e político que morreu aos 64 anos em janeiro de 2019, vítima de um choque séptico e sepse abdominal. Além do trabalho na política, também apresentou os programas Balanço Geral e Cidade Alerta na Record.

Diego tem um irmão mais velho, Wagner Montes Junior, que também é jornalista. Atualmente, ele é apresentador do RJ no Ar na Record TV Rio.

O artista esteve em algumas produções famosas como Wicked, Os Miseráveis, A Noviça Rebelde, Mamma Mia, entre outras peças. Na televisão, começou a carreira nos anos 2000 e engatou trabalhos nas novelas da Record, incluindo Rebelde (2012) e Dona Xepa (2013). Também esteve em Cúmplices de Um Resgate (2015), na Record, até foi para a Globo.

Seu primeiro papel na emissora foi em Bom Sucesso, novela na qual interpretou William, personagem que fez bastante sucesso na trama. Ele também esteve no seriado No Mundo da Luna (2022) na HBO Max e interpretou seu pai na série O Rei da TV (2023), no Star+.

Os espectadores que quiserem acompanhar Diego Montez podem sintonizar em Vai na Fé de segunda a sábado, às 19h40. Os episódios também ficam salvos para os assinantes do Globoplay.

