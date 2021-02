Você é fã de música? Gosta de acompanhar a trajetória de grandes cantores? Então, você vai curtir assistir a documentários de cantores na Netflix. São produções sobre a vida de grandes nomes da música, que vão valer a pena cada segundo.

Por isso, o DCI selecionou os melhores documentários de cantores para você assistir na Netflix e conhecer um pouco mais sobre a vida desses músicos. Vem conferir!

Os melhores documentários de cantores na Netflix

Então, prepare a pipoca e aumente o som, que a lista de documentários sobre música está completa e vai emocionar você. Aqui, você vai encontrar uma lista para todos os gostos musicais e de cinema. Veja mais:

Gaga: Five Foot Two

O primeiro documentário da lista é da grande Lady Gaga. A cantora, nessa produção, mostra a trajetória de Gaga e como ela lida com alguns momentos delicados em sua vida.

O documentário aborda situações desde o término com o ex-noivo até as crises de fibromialgia, doença crônica que a faz desistir do show no Rock in Rio 2017.

Homecoming: a Film by Beyoncé

Para muitos, Beyoncé é a artista mais completa da atualidade. Bom, o que podemos afirmar é que o documentário Homecoming é uma obra-prima da música.

Nessa produção, Beyoncé apresenta os bastidores de um dos maiores shows de sua carreira, no festival Coachella em 2018, que foi dividido em dois dias.

What Happened, Miss Simone?

Um dos documentários de cantores mais inspiradores e emocionantes, essa produção, então, conta a história de Nina Simone, cantora, pianista e ativista.

Assim, o documentário traz a trajetória da carreira de Miss Simone e nos ajuda a conhecer mais sobre a incompreendida cantora. Imagens e gravações inéditas, cartas e entrevistas formam uma superprodução da Netflix.

Unsolved

Mais um documentário de cantores na Netflix, mas, esse tem uma pegada bem diferente. Unsolved, então, é uma série documental que fala sobre a relação dos rappers Tupac Shakur e Notorious Big.

Assim, a série busca mostrar a investigação sobre a morte de Tupac. O documentário, além dessa investigação, traz um pouco da história dos artistas e de como foi criada a rivalidade entre os rappers e todas as acusações entre eles.

Então, se você está procurando um documentário não muito tradicional, com uma pegada de série de TV, dividido em episódios, essa é a dica perfeita.

Vai Anitta e Anitta Made in Honório

Para os fãs de Anitta, a Netflix tem duas opções. Os documentários Vai, Anitta e Anitta Made in Honório contam um pouco da trajetória de Larissa, a diva do pop no Brasil.

No primeiro documentário, você conhece um pouco mais da origem da cantora. Já no segundo documentário, você vai conhecer o caminho percorrido por Anitta para o grande show no Rock in Rio em 2019.

Esse documentário traz diversas polêmicas sobre a cantora. Além disso, Anitta revela acontecimentos da sua adolescência que nunca havia revelado antes.