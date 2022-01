Dom Olu (Rogério Brito) em Nos Tempos do Imperador - Foto: Reprodução/Globo

Dom Olu de Nos Tempos do Imperador existiu ou é ficção?

Líder da Pequena África, Dom Olu (Rogério Britto) levanta dúvidas entre os espectadores de Nos Tempos do Imperador se ele de fato existiu na vida real. O personagem é responsável pelo local que acolhe escravos alforriados ou que fugiram de seus senhores.

Dom Olu de Nos Tempos do Imperador existiu?

Dom Olu é um dos personagens ficcionais da novela, ou seja, não existiu na vida real. Porém, a Pequena África, liderada pelo pai de Zayla (Heslaine Vieira) foi um local que existiu de verdade na época do reinado de Dom Pedro II e era usado para ajudar os negros alforriados. Informalmente, o lugar também dava auxílio para aqueles fugiam dos seus senhores.

A Pequena África ficava nos bairros da Gamboa e Saúde, na zona portuária do Rio de Janeiro, em meados de 1850.

Todos os outros personagens do núcleo também são ficcionais, como Mãe Cândida (Dani Ornellas), Zayla (Heslaine Vieira), Guebo (Maicon Rodrigues), Samuel (Michel Gomes).

Atualmente na novela, Dom Olu está brigado com a filha Zayla. O líder desaprova as atitudes da filha, que tem buscado redenção, mas fez muitas maldades para Pilar (Gabriela Medvedovski), Samuel e até se aliou a Tonico (Alexandre Nero), com quem teve um caso.

Enquanto busca pelo perdão do pai, Zayla conta com o apoio de Mãe Cândida, que tenta convencer o marido a aceitar a filha de volta.

Como assistir a novela?

Nos Tempos do Imperador vai ao ar de segunda a sábado na Globo, às 18h40, horário de Brasília.

Após a exibição na TV, os capítulos ficam salvos no GloboPlay. Mas para ter acesso aos episódios, é necessário ser assinante da plataforma de streaming. Os preços começam em R$22,90.

Após o fim da novela, Nos Tempos do Imperador continuará disponível na plataforma para quem quiser rever a trama escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão.

Quando termina Nos Tempos do Imperador?

A novela que conta a história do reinado de Dom Pedro II está prevista para terminar em 4 de fevereiro. A partir do dia 7, a Globo passa a exibir Além da Ilusão, nova novela das seis protagonizada por Rafael Vitti e Larissa Manoela.

Na trama escrita por Alessandra Poggi, Vitti será Davi, um jovem mágico que acaba sendo condenado injustamente pela morte de Elisa, sua namorada. Dez anos depois, ele sai da cadeia e se envolve com a irmã de sua amada, Isadora. As duas personagens são interpretadas por Larissa Manoela.

Antonio Calloni, Malu Galli, Paloma Duarte, Lima Duarte, Ana Clara Winter, Danilo Mesquita, Bárbara Paz, Marcello Novaes, Arlete Salles e Caroline Dallarosa são alguns dos outros nomes que estão no elenco de Além da Ilusão.

