Domingo Maior hoje (02/01/22) vai passar o filme ‘Momentum’

No Domingo Maior hoje, dia 2 de janeiro de 2022, a Rede Globo vai exibir o filme “Momentum”, a partir da 23h05 do horário de Brasília. O elenco conta com os atores Morgan Freeman, James Purefoy e Olga Kurylenko. O longa vai ao ar logo após o Fantástico.

Qual o filme do Domingo Maior hoje?

No Domingo Maior hoje, a TV Globo vai passar o filme “Momentum”. O longa conta a história da ladra Alex, que é intimada por seu ex-parceiro a um último golpe. Porém, um assassino brutal está à sua caça e agora ela deve descobrir as mentiras por trás do assalto.

Que horas começa o filme da Globo hoje? O filme do Domingo Maior hoje começa logo após Fantástico. Para assistir a trama de ação no Domingo Maior é só conectar no canal Globo a partir das 23h05.

Título Original Momentum

Elenco Morgan Freeman, James Purefoy, Olga Kurylenko, Jenna Saras, Karl Thaning, Lisa Leonard

Direção S. Stephen Campanelli

Nacionalidade Americana

Gênero Ação

Veja o trailer do filme do Domingo Maior hoje:

Cinemaço – Matrix

Após o Domingo Maior, a Rede Globo dá início ao “Cinemaço” com o filme Matrix.

Um jovem programador é atormentado por estranhos pesadelos nos quais sempre está conectado por cabos a um imenso sistema de computadores do futuro. À medida que o sonho se repete, ele começa a levantar dúvidas sobre a realidade. E, quando encontra os misteriosos Morpheus e Trinity, ele descobre que é vítima do Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas e cria a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para produzir energia.

