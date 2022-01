Sessão da Tarde da Semana: programação de filmes de 03/01 a 07/01

A Sessão da Tarde da semana, dos primeiros dias 2022, traz uma programação eclética e que promete agradar o público. Então confira quais filmes vão passar nas tarde da Rede Globo entre os 3 a 7 de janeiro. A exibição começa às 15h15, logo depois da reprise da novela O Cravo e a Rosa.

Segunda-feira, 3 de janeiro – Filmes da Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a animação Kung Fu Panda 2, o filme da Dreamworks mostra Po, que agora vive o sonho de ser o dragão guerreiro e tem o dever de proteger o Vale da Paz ao lado dos mestres Shifu, Tigresa, Macaco, Víbora, Louva-Deus e Garça. Nesta continuação, ele terá que enfrentar o grande vilão Chen, que tem uma arma secreta.

Título Original: Kung Fu Panda 2

Elenco de dublagem: Lúcio Mauro Filho, Leonardo Camillo, Márcio Simões, Maíra Goes, Ricardo Schnetzer, Marco Ribeiro, Priscila Amorim, Philippe Maia, Lina Rossana, Reginaldo Primo

Direção: Jennifer Yuh Nelson

Nacionalidade: Americana e Chinesa

Gênero: Aventura, Animação

Ano: 2011

Horário: 15h15

Assista o trailer do filme que vai abrir a semana da Sessão da Tarde:

Terça-feira, 4 de janeiro – Quando Em Roma

O romance “Quando Em Roma” é o filme de terça-feira. Na trama, Beth está solteira e é viciada em trabalho, durante o casamento da irmã, que conta uma cerimônia em Roma, a jovem fica bêbada e acaba roubando moedas na famosa Fontana di Trevi, lugar em que várias pessoas jogam moedinhas para pedir por um grande amor ao universo. Quando retorna aos Estados Unidos, Beth começa a ser perseguida por vários caras que dizem estar apaixonados por ela.

Título Original: When in Rome

Elenco: Anjelica Huston, Josh Duhamel, Kristen Bell, Danny DeVito, Will Arnett, Jon Heder, Dax Shepard, Lee Pace

Direção: Mark Steven Johnson

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia Romântica

Ano: 2010

Horário: 15h15

Quarta-feira, 5 de janeiro – A Fabulosa Gilly Hopkins

Na quarta-feira, na Sessão da Tarde da Semana será exibido A Fabulosa Gilly Hopkins, que conta a história de uma garota de 12 anos de idade, acostumada a passar por diversos lares adotivos. Ela vai parar na casa de Maime Trotter, mas planeja uma fuga par conseguir encontrar sua mãe biológica.

Título Original: The Great Gilly Hopkins

Elenco: Bill Cobbs, Glenn Close, Julia Stiles, Kathy Bates, Octavia Spencer, Sophie Nélisse

Direção: Stephen Herek

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama e Comédia

Ano: 2015

Horário: 15h15

Quinta-feira, 6 de janeiro – Sessão da Tarde da semana

Na quinta, a Globo vai passar Mamãe Saiu De Férias, filme argentino. Giulia tem três filhos e decide tirar uma folga. Ela planeja uma viagem de 10 dias e deixa o comando da casa nas mãos do marido, Carlo, que é pouco presente e só vive para o trabalho. Sem saber por onde começar, ele fica perdido e precisa se virar para dar conta de tudo.

Título Original: Mamá Se Fue De Viaje

Elenco: Agustina Cabo, Carla Peterson, Diego Peretti, Guillermo Arengo, Julián Baz, Martin Lacour, Pilar Gamboa

Direção: Ariel Winograd

Nacionalidade: Argentina

Gênero: Comédia

Ano: 2017

Horário: 15h15

Sexta-feira, 7 de janeiro – É Fada

Para fechar a semana, o público da Sessão da Tarde vai assistir É Fada, estrelado por Kéfera. Na trama, a atrapalhada e tagarela fada Geraldine recebe a tarefa de ajudar Júlia, uma garota que vive com o pai e acabou de mudar de escola. A menina enfrenta dificuldades no convívio com os novos colegas e está longe de ser popular. Geraldine resolve que mudará a situação.

Elenco: Kefera Buchmann, Klara Castanho, Mariana Santos, Carla Daniel, Clara Tiezzi, Christian Monassa

Direção: Cris D`Amato

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

Ano: 2016

Horário: 15h15

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde da semana:

