Domingo Maior hoje exibe o filme Correndo Contra o Tempo

Domingo Maior hoje exibe o filme Correndo Contra o Tempo

Tem Domingo Maior hoje, 2 de novembro, traz o filme Correndo Contra o Tempo com o aclamado ator David Oyelowo. A exibição começa na madrugada de segunda, às 00h40 (horário de Brasília), após Irracional, a Ciência do Tempo.

Sobre o que é o filme do Domingo Maior de hoje

Correndo Contra o Tempo é um novo thriller de mistério com elementos de viagem no tempo, escrito e dirigido por Jacob Estes, que acompanha o detetive Jack Radcliff (David Oyelowo) em sua tentativa de desvendar o mistério do brutal assassinato de sua família, ocorrido após ele deixar sua sobrinha Ashley (Storm Reid) em casa. Alguns dias depois do crime, Jack recebe um telefonema da sobrinha, mas há um porém: a ligação vem de duas semanas no passado.

Com o tempo se esgotando para o destino iminente dela e de sua família, e forças sinistras das linhas temporais de Ashley e Jack se aproximando, Jack precisa juntar as peças do quebra-cabeça, comunicando-se através do tempo com Ashley para obter as pistas necessárias e impedir que o assassinato aconteça.

O filme também conta com Byron Mann, Mykelti Williamson e Alfred Molina no elenco.

Veja também os filmes da Sessão da Tarde da Semana.