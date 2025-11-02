Cinema & TV

Domingo Maior hoje exibe o filme Correndo Contra o Tempo

Filme será exibido na madrugada

Escrito por Anny Malagolini
Domingo Maior hoje Correndo Contra o Tempo Foto: reprodução

Tem Domingo Maior hoje, 2 de novembro, traz o filme Correndo Contra o Tempo com o aclamado ator David Oyelowo. A exibição começa na madrugada de segunda, às 00h40 (horário de Brasília), após Irracional, a Ciência do Tempo.

Sobre o que é o filme do Domingo Maior de hoje

Correndo Contra o Tempo é um novo thriller de mistério com elementos de viagem no tempo, escrito e dirigido por Jacob Estes, que acompanha o detetive Jack Radcliff (David Oyelowo) em sua tentativa de desvendar o mistério do brutal assassinato de sua família, ocorrido após ele deixar sua sobrinha Ashley (Storm Reid) em casa. Alguns dias depois do crime, Jack recebe um telefonema da sobrinha, mas há um porém: a ligação vem de duas semanas no passado.

Com o tempo se esgotando para o destino iminente dela e de sua família, e forças sinistras das linhas temporais de Ashley e Jack se aproximando, Jack precisa juntar as peças do quebra-cabeça, comunicando-se através do tempo com Ashley para obter as pistas necessárias e impedir que o assassinato aconteça.

O filme também conta com Byron Mann, Mykelti Williamson e Alfred Molina no elenco.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

