Domingo Maior hoje exibe o clássico Duro de Matar

A TV Globo exibe no Domingo Maior de hoje, 21 de dezembro, o filme Duro de Matar, lançado em 1988. A exibição começa na madrugada de segunda, às 01h (horário de Brasília), após A Ciência do Crime.

Sobre o que é o filme do Domingo Maior de hoje

Para quem não sabe, a história se desenrola na véspera de Natal, quando McClane (Willis) visita sua ex-esposa, Holly Gennero (interpretada por Bonnie Bedelia ), em seu local de trabalho, o Nakatomi Plaza, um arranha-céu em Los Angeles. O clima festivo muda drasticamente quando um grupo de terroristas liderado por Hans Gruber (Rickman) toma o controle do prédio, com a intenção de roubar milhões em títulos ao portador. McClane parte em uma missão solitária, tendo apenas um policial de rua, interpretado por Reginald VelJohnson , como apoio via rádio, enquanto busca eliminar os terroristas, libertar os reféns e se reunir com sua esposa a tempo do Natal.

O filme é icônico, entre muitos motivos, pelas atuações dos dois protagonistas, e foi o filme que transformou Willis em um astro de ação de verdade, após interpretar um policial comum envolvido em uma situação extraordinária, enquanto Gruber, de Rickman, é considerado um dos melhores vilões da história do cinema.

Lançado em 1988, o filme superou as expectativas, gerando cerca de US$ 140 milhões em receita de bilheteria contra um orçamento de US$ 28 milhões. Ele não só conquistou o título de filme de ação de maior bilheteria do ano, como também garantiu o décimo lugar entre os filmes de maior bilheteria, recebendo quatro indicações ao Oscar.

