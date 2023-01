Domingo Maior hoje exibe o filme de ação Mente De Espião

Tudo sobre o filme do domingo

Após o Fantástico, a rede Globo exibe no Domingo Maior hoje o filme " Mente De Espião". A transmissão deste 8 de janeiro começa às 23h25 (horário de Brasília). Criminal, nome original do longa, é um filme de suspense estrelado por Kevin Costner, Gal Gadot e Gary Oldman.

Qual o Filme Domingo Maior hoje?

No filme do Domingo Maior hoje, Bill Pope é um agente da CIA em meio a uma importante investigação. Ele acaba assassinado por um temível anarquista, deixando seus superiores na agência repletos de dúvidas sobre seu último caso, que envolvia a proteção de uma testemunha.

Com a ajuda de um médico, o chefe de Pope transfere todos seus segredos, memórias, sentimentos e habilidades para prisioneiro imprevisível e perigoso. Instável, ele será a única solução da CIA para evitar consequências terríveis para os Estados Unidos e o mundo. Ao mesmo tempo que tenta seguir sua vida, o criminoso terá que aprender a lidar com novos sentimentos, inclusive um certo carinho pela esposa e pela filha do falecido agente.

Filmes da semana na Globo

Segunda na Sessão da Tarde - Paddington 2

Terça-feira, Sessão da Tarde - Férias Da Família Johnson

Quarta, Sessão da Tarde - Jenny Vai Casar

Quinta Sessão Da Tarde - Tudo Por Um Popstar

Sexta, Sessão da Tarde - Portal Dos Guerreiros

