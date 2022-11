Domingo Maior hoje exibe o filme de terror 'Corra', ganhador do Oscar

Após o Vai que Cola, começa na rede Globo mais uma edição do Domingo Maior. E hoje, a emissora exibe o filme "Corra", de 2017. A transmissão deve começar às 00h30 (horário de Brasília).

“Corra” foi reconhecido como um dos 10 melhores filmes de 2017 pelo National Board of Review e pelo American Film Institute. O longa recebeu 39 indicações importantes em 2018, ganhando 17 prêmios.

O filme de terror de Jordan Peele é vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado em 2018.

Qual o Filme Domingo Maior hoje?

No filme do Domingo Maior hoje, Corra, um jovem afro americano visita os pais de sua namorada branca durante o fim de semana, onde a percepção deles sobre ele não e ótima, mas com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador.

Depois de namorar por cerca de cinco meses, Chris (Kaluuya) e Rose (Williams) estão indo para o norte do estado para sair com seus pais agressivamente brancos, o neurocirurgião Dean ( Bradley Whitford ) e a mãe terapeuta/hipnotizadora Missy ( Catherine Keener ). Chris está um pouco preocupado com a reação da família de Rose a ele - ela não disse a eles que seu namorado é negro - mas eles são muito legais com ele, mesmo que os comentários entusiásticos de Dean sobre as conquistas do atleta olímpico Jesse Owens e o amor de Obama venham fora como um pouco sem noção.

Informações do filme

Título Original: Get Out

Elenco: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener e Bradley Whitford

Direção: Jordan Peele

Nacionalidade: Americana

Veja o trailer do filme do Domingo Maior hoje:

+ Vai ter Enola Holmes 3? O que sabemos do novo filme

+ SPOILER: o que é mostrado na cena pós créditos Pantera Negra 2