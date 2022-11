Vai ter Enola Holmes 3? O que sabemos do novo filme

O segundo filme de Enola Holmes, que chegou à Netflix em novembro, e o público já quer saber se há haverá uma sequência. Um sinal de que pode haver um terceiro filme é quando Sherlock Holmes lê no jornal que Moriarty fugiu da prisão, o que leva os fãs a imaginarem que a história ainda não terminou.

Felizmente, estamos aqui para desvendar o caso. Abaixo, investigamos todos os detalhes que sabemos até agora sobre um potencial Enola Holmes 3.

Quando estreia Enola Holmes 3?

Nos momentos finais da sequência de Enola Holmes II, vemos que Moriarty escapou da prisão, então temos certeza que ela voltará para causar estragos na trilogia. Pelo menos Enola e Sherlock agora terão a ajuda do Dr. John Watson também para quaisquer mistérios à frente.

No entanto, a Netflix ainda não confirmou um terceiro filme de Enola Holmes.

A boa notícia é que em 2 de novembro, a atriz Millie Bobby Brown compartilhou suas esperanças de um novo filme. “Eu adoraria fazer parte de outro”, disse a atriz ao Screen Rant . “Eu adoraria ver [a protagonista] fazer mais casos, ser pressionada, ser colocada em situações malucas, fazê-la se sentir vulnerável novamente. Eu absolutamente amo vê-la de volta ao trabalho.”

Os filmes de Enola Holmes são baseados na série de livros de Nancy Springer, mas eles se inspiram mais nos romances do que nas histórias diretas. Então, mesmo que haja um terceiro livro da série (intitulado The Case of the Bizarre Bouquets ), é um pouco misterioso sobre o que seria o terceiro filme.

Mas além disso, o final do último longa tem alguns detalhes intrigantes. No final, Enola e Lord Tewkesbury estabelecem seu relacionamento e seu amor um pelo outro, enquanto uma cena pós-créditos apresenta o Dr. John Watson. Essa cena inesperada parece sugerir que um terceiro filme pode estar em andamento.

