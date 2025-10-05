Domingo Maior hoje exibe o filme Desejo de Justiça

Para encerrar o fim de semana, a TV Globo exibe no Domingo Maior de hoje o filme coreano “Desejo de Justiça”. A transmissão do drama de ação começa na madrugada de 6 de outubro, às 00h10 (horário de Brasília), após o Estrela da Casa, reality musical.

Sobre o que é o filme do Domingo Maior

Kang Dong-cheol (Ma Dong-seok) trabalha em um mercado de peixes e frequentemente se envolve em negócios obscuros, nos quais acaba perdendo muito dinheiro. Sua esposa, Ji-soo (Song Ji-hyo), mal consegue suportar sua boa índole e até perde a coragem por um momento quando ele lhe conta sobre um de seus novos investimentos no aniversário dela. Ao voltar para casa furiosa, ela é sequestrada por um grupo de gangsters.

Dong-cheol não consegue acreditar que sua esposa foi sequestrada e vai à polícia. Lá, descobre-se que Ji-soo é apenas uma das inúmeras mulheres que desapareceram nos últimos dois anos. Uma organização especializada em tráfico de pessoas sequestra mulheres e as vende para homens ricos no país e no exterior.

O líder do grupo, Gi-tae (Kim Sung-oh), entra em contato com Dong-cheol e lhe dá um endereço para encontrá-lo. Lá, o marido encontra uma sacola cheia de dinheiro. Gi-tae quer convencer Dong-cheol de que seria melhor aceitar o dinheiro como pagamento pela esposa e deixar por isso mesmo. Parece que Gi-tae agiu dessa forma em todos os sequestros, e é por isso que nenhuma mulher jamais foi encontrada.

Mas Dong-cheol não está disposto a vender a esposa como todos os outros homens antes dele. Ele leva o dinheiro à polícia, mas a investigação não avança. Com a ajuda de seu amigo Choon-sik (Park Ji-hwan) e de um detetive particular (Kim Min-jae), Dong-cheol decide resolver a situação por conta própria e parte em busca de sua esposa.

Veja também os filmes da Sessão da Tarde da Semana