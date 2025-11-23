Domingo Maior hoje exibe o filme Infiltrado no Klan

A TV Globo exibe no Domingo Maior hoje, 23 de novembro, filme ganhador do Oscar Infiltrado no Klan. A exibição começa na madrugada de segunda, às 00h20 (horário de Brasília), após o Circuito Sertanejo.

Sobre o que é o filme do Domingo Maior de hoje

Baseado em uma história real, este filme dirigido por Spike Lee conta a história de Ron Stallworth, um detetive negro que se infiltrou nas fileiras da Ku Klux Klan na década de 1970. John David Washington interpreta o próprio Ron Stallworth, que, como o primeiro detetive negro do departamento de polícia de Colorado Springs, conduziu uma investigação notável que serve de base para esta narrativa.

Uma história como essa precisa ser construída da maneira correta. Com raça e racismo como temas centrais, o cineasta precisa garantir que esses elementos não sejam retratados de forma descuidada. Enquanto outros teriam representado esses eventos de maneira estritamente séria, o tom que Spike Lee conseguiu manter é verdadeiramente excepcional. O produto final possui muitos elementos dramáticos, de fato, mas é o humor entrelaçado que enriquece um dos meus filmes favoritos deste ano. Não é comum ver uma sala de cinema em completo silêncio e tensão em uma cena e, na seguinte, em meio a risos, mas Lee consegue isso de forma notável.

Uma dose de humor faz todo o sentido, considerando que a história real provavelmente foi bizarra para quem a viveu. Além disso, John David Washington faz um ótimo trabalho como protagonista, conseguindo sustentar o peso das cenas mais profundas sem perder o timing cômico necessário para arrancar risadas. Na verdade, todo o elenco se sai muito bem ao seu lado, mas um destaque especial deve ser dado a Adam Driver, que interpreta um policial que se passou por um agente infiltrado de Stallworth durante uma missão secreta. A maneira como Driver consegue transmitir emoções vívidas com poucas palavras (ou nenhuma) é incrível. Ele é um dos atores mais talentosos da atualidade, e este filme adiciona mais uma atuação notável ao seu currículo.

No extremo oposto, os atores que interpretam os membros da Ku Klux Klan se destacam como os antagonistas do filme. Com exceção de um ou dois indivíduos, os seguidores da KKK neste filme não seguem a representação clichê que você poderia esperar. Em sua maioria, são pessoas normais à primeira vista. Pessoas normais que você poderia imaginar encontrar e até mesmo conviver sem perceber sua natureza odiosa. Isso foi muito revigorante, já que a maioria dos racistas do mundo real não são vilões caricatos, mas sim lobos em pele de cordeiro que só se revelam quando estão entre os seus. Eu não havia percebido isso completamente quando saí do cinema e até comentei com os outros espectadores que Topher Grace era uma escolha ruim para o Grande Mago da KKK. Nos dias que se seguiram à minha sessão, compreendi o quão perfeito ele foi. Sua interpretação sutil do David Duke, de aparência comum, é soberba, uma vez que você entende como era a pessoa real.

