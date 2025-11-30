Domingo Maior hoje exibe o filme Invasão com Gabrielle Union

A TV Globo exibe no Domingo Maior hoje, 30 de novembro, o filme de suspense Invasão. A exibição começa na madrugada de segunda, às 00h40 (horário de Brasília), após o Circuito Sertanejo.

Sobre o que é o filme do Domingo Maior de hoje

Invasão, o título escolhido para o fim da noite, é dirigido por James McTeigue (V de Vingança). O filme não perde tempo para partir para a ação, se é que podemos chamar assim: mal Shaun Russell ( Gabrielle Union ) e seus dois filhos, a filha adolescente Jasmine ( Ajiona Alexus ) e o filho mais novo Glover (Seth Carr), chegam à mansão isolada do pai distante de Shaun, Isaac (Damien Leake ), e um quarteto de ladrões se revela. Isaac, que é assassinado em uma sequência antes dos créditos , deixou uma pequena fortuna em um cofre escondido em algum lugar da propriedade fortemente protegida, e o carrancudo Eddie ( Billy Burke ) e seus comparsas querem colocar as mãos no dinheiro.

É um jogo simples e (quase) totalmente em um único local, tudo muito em sintonia com o trabalho do roteirista Ryan Engle em dois thrillers semelhantes com Jaume Collet-Serra, Non-Stop (2014) e The Commuter (2018). Shaun precisa confiar em suas habilidades maternas peculiares para sobreviver ao ataque e manter sua família segura. Mas ela se apresenta menos como uma pessoa determinada e mais como uma construção criada a partir do DNA de outros personagens de sobrevivência mais memoráveis ​​do cinema, como John McClane em Duro de Matar (ela passa boa parte do filme perigosamente descalça), Meg Altman em O Quarto do Pânico (ela é uma mãe dedicada sitiada por criminosos) e, de forma mais caricata, Kevin McCallister em Esqueceram de Mim (ela usa o que estiver à mão, seja a haste de uma taça de vinho quebrada ou um drone de brinquedo com câmera, para repelir seus inimigos atrapalhados).

O elenco tem Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Ajiona Alexus , Levi Meaden , Seth Carr, Mark Furze, Jason George, Christa Miller, Damien Leake

