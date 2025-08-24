Cinema & TV

Domingo Maior hoje vai passar o filme ‘Argentina, 1985’ com astro argentino

Filme foi indicado ao Oscar

Escrito por Anny Malagolini
Domingo Maior hoje Crédito: divulgação/Prime Vídeo

Após o Fantástico, a TV Globo exibe o filme “Argentina, 1985” no Domingo Maior de hoje. A transmissão deste 24 de agosto começa às 23h35 (horário de Brasília).

Qual o Filme Domingo Maior hoje?

O longa é inspirado na história verídica dos promotores Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo que, sob ameaças constantes e contra as possibilidades, ousam processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina e embrenham-se numa corrida contra o tempo para fazer justiça às vítimas.

A produção traz no elenco Ricardo Darín, Alejandra Flechner, Peter Lanzani, Paula Ransenberg e Gabriel Fernández, sob a direção de Santiago Mitre.

A sessão é exibida em rede nacional, e, em alguns casos, pode haver pequenas diferenças de horário para afiliadas em determinados estados, principalmente quando há ajustes locais de programação.

De forma geral, o público já sabe que, ao terminar o Fantástico, é hora de se preparar para acompanhar um filme de ação cheio de adrenalina, suspense ou grandes nomes de Hollywood.

A sessão estreou em 1972, tornando-se uma das mais duradouras da programação da Globo. Desde então, já exibiu centenas de filmes que marcaram gerações, passando por diferentes épocas do cinema mundial.

Veja também os filmes da Sessão da Tarde da semana

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme A Lenda do Tarzan

Sessão da Tarde da semana de 25 a 29 traz clássicos do cinema

Quem é o pai do filho de Maria de Fátima em Vale Tudo?

Afonso descobre traição de Maria de Fátima hoje em Vale Tudo

Quem saiu do Masterchef 2025: Leonela e Guilherme são eliminados

Ivan é preso em Vale Tudo por corrupção e Odete comemora

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes