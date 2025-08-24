Domingo Maior hoje vai passar o filme ‘Argentina, 1985’ com astro argentino

Após o Fantástico, a TV Globo exibe o filme “Argentina, 1985” no Domingo Maior de hoje. A transmissão deste 24 de agosto começa às 23h35 (horário de Brasília).

Qual o Filme Domingo Maior hoje?

O longa é inspirado na história verídica dos promotores Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo que, sob ameaças constantes e contra as possibilidades, ousam processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina e embrenham-se numa corrida contra o tempo para fazer justiça às vítimas.

A produção traz no elenco Ricardo Darín, Alejandra Flechner, Peter Lanzani, Paula Ransenberg e Gabriel Fernández, sob a direção de Santiago Mitre.

A sessão é exibida em rede nacional, e, em alguns casos, pode haver pequenas diferenças de horário para afiliadas em determinados estados, principalmente quando há ajustes locais de programação.

De forma geral, o público já sabe que, ao terminar o Fantástico, é hora de se preparar para acompanhar um filme de ação cheio de adrenalina, suspense ou grandes nomes de Hollywood.

A sessão estreou em 1972, tornando-se uma das mais duradouras da programação da Globo. Desde então, já exibiu centenas de filmes que marcaram gerações, passando por diferentes épocas do cinema mundial.

