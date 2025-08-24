Cinema & TV

Sessão da Tarde da semana de 25 a 29 traz clássicos do cinema

Filmes começam logo após a novela História de Amor

Escrito por Anny Malagolini
A programação da Sessão da tarde da semana inclui títulos de comédia e drama para toda a família assistir junta! Entre 25 e 29 de agosto, a TV Globo exibe “Yesterday”, “Mudança de Hábito″, entre outros. A transmissão do filme começa após a reprise da novela “História de Amor”, então confira o cronograma.

Segunda-feira – Yesterday na Sessão da Tarde

A semana começa com Yesterday. Após sofrer um acidente, Jack Malik percebe que ninguém ao seu redor conhece os Beatles. Vendo uma grande oportunidade, ele toma para si a autoria dos sucessos da banda, se tornando o novo ídolo mundial. Aproveite e saiba por que não tem Coca-Cola no filme Yesteday.

Terça-feira – Luta pela fé

O filme acompanha a história da vida do padre Stuart Long, um boxeador que virou padre e inspirou inúmeras pessoas durante sua jornada da autodestruição à redenção.

Quarta-feira – Mudança de Hábito

Tem clássico na Sessão da Tarde com Mudança de Hábito. Cantora de night club testemunha um homicídio cometido por seu amante. Agora, ela tem que fugir e esconder-se num convento. Seu jeito divertido conquista a admiração do grupo de freiras e, de quebra, consegue tornar o desafinado coral de religiosas em um coro cheio de ritmo, balanço e sentimento. Mas a crescente fama do grupo representa um grande risco. Filme conta com Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Bill Nunn, Kathy Najimy e Wendy Makkena.

Quinta-feira – A cinco passos de você

Prepare os lencinhos para assistir A cinco passos de você. Aos dezesseis anos de idade, Stella Grant é diferente da maior parte dos adolescentes: devido a uma fibrose cística, ela passa muito tempo no hospital, entre tratamentos e acompanhamento médico. Um dia, conhece Will Newman, garoto que sofre da mesma doença que ela. A atração é imediata, porém os dois são obrigados a manter distância um do outro por questões de saúde. Enquanto Stella pensa em quebrar as regras e se aproximar do garoto da sua vida, Will começa a se rebelar contra o sistema e recusar o rigoroso tratamento.

Sexta-feira – Robin Hood

Para encerrar a semana, assista Robin Hood. Um cruzado endurecido pela batalha e um guerreiro mouro montam uma revolta audaciosa contra a corrupta coroa inglesa em uma releitura estilizada e corajosa do conto clássico.

