Eleições 2022: Quando começa o horário eleitoral no segundo turno em outubro

A primeira etapa das eleições foi encerrada no dia 2 de outubro e os candidatos que foram para o segundo turno já se prepararam para retomar suas campanhas na TV. Saiba quando começa o horário eleitoral, de acordo com o calendário eleitoral oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quando começa o horário eleitoral no segundo das eleições 2022

O horário eleitoral para o segundo turno retorna à televisão e à rádio nesta sexta-feira (7), segundo calendário do TSE. A partir desta data, as propagandas políticas, referentes aos segundo turno, serão retomadas por candidatos e partidos.

Quando termina o horário eleitoral?

Segundo calendário eleitoral oficial, o horário eleitoral vai ser transmitido até o dia 28 de outubro, a última sexta-feira antes do domingo de votação para o segundo turno.

Esse também é o último dia para a realização de debates eleitorais e para a divulgação paga de candidatos nos veículos midiáticos impressos e da reprodução deles na internet.

Quanto tempo dura o horário eleitoral?

As propagandas eleitorais dos candidatos à presidência terão duração de 10 minutos e esse tempo será dividido igualmente entre os concorrentes. Este ano, Lula (PT) e Bolsonaro (PL) disputam o segundo turno para presidente.

Na televisão , as propagandas eleitorais de Lula e Bolsonaro serão transmitidas das das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, de segunda a sábado, nas emissoras de transmissão aberta.

, as propagandas eleitorais de Lula e Bolsonaro serão transmitidas das das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, de segunda a sábado, nas emissoras de transmissão aberta. No rádio, o horário será das das 7h às 7h10 e de 12h às 12h10, também de segunda a sábado, em todas as estações.

De acordo com o TSE, o candidato que ficou à frente na votação será o primeiro a se apresentar, depois, a ordem seguirá alternando.

Horário eleitoral para disputa de governador

Já nos estados em que haverá segundo turno para governador, esses candidatos também terão direito ao horário eleitoral. A propaganda para a disputa estadual também terá duração de 10 minutos.

Na televisão , o horário eleitoral dos candidatos a governador será na sequência das propagandas de Lula e Bolsonaro, das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50, de segunda a sábado.

, o horário eleitoral dos candidatos a governador será na sequência das propagandas de Lula e Bolsonaro, das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50, de segunda a sábado. No rádio, o esquema segue o mesmo e o horário eleitoral será das 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20, de segunda a sábado.

Além disso, as emissoras ainda precisam reservar 25 minutos, de segunda a domingo, para veiculação de propagandas políticas, com duração de 30 a 60 segundos, durante sua programação normal.

Quando retornam as campanhas políticas?

As campanhas políticas já puderam ser retomadas desde às 17h da segunda-feira (3). Pois, segundo o TSE, a campanha eleitoral pode retornar 24 horas após o encerramento do primeiro turno.

Com isso, no dia 3 ficou liberado o uso de carros de som, carreatas, distribuição de material gráfico, uso de alto falantes, realização de comícios etc, das 17h às 22h. Já na terça-feira (4), as campanhas puderam começar às 8h e podem ir até às 22h, assim como nos dias seguintes.

De acordo com o calendário do TSE, as campanhas poderão ser feitas até às 22h do dia 29 de outubro, véspera da realização do segundo turno.

Segundo turno 2022

Nas eleições nacionais, os cargos de presidente e governador estão sujeitos a serem definidos apenas no segundo turno. Para que isso não aconteça, é preciso que um candidato à vaga disputada tenha mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Como na disputa presidencial, nenhum dos políticos atingiu esse percentual, os dois nomes mais votados, Lula (PT) e Bolsonaro (PL), se enfrentaram no dia 30 de outubro.

Em 12 estados brasileiros, a disputa para governador também não foi decidida no domingo (2). Então, eleitores dessas localidades terão que votar novamente para definir o nome que vai representar sua federação.

Data do segundo turno: 30 de outubro (domingo)

Horário do segundo turno: das 8h às 17h (seguindo horário de Brasília)