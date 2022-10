Eleições 2022: veja os deputados estaduais eleitos em Minas Gerais

No último domingo (2), eleitores mineiros escolhem 77 nomes para compor a Assembleia Legislativa do estado.

Os eleitores do estado mais populoso do país definiram na votação deste domingo, dia 2 de outubro, a composição da Assembleia Legislativa para 2023-2026. Ao todo, foram 77 deputados estaduais eleitos em Minas Gerais. Já a eleição para o governo mineiro foi definida no 1º turno, com a reeleição de Zema (Novo).

Saiba quem são os 77 deputados estaduais eleitos em Minas Gerais

Veja a lista dos mais votados em SP:

Bruno Engler (PL) – 637.412 votos Beatriz Cerqueira (PT) – 248.664 votos Cassio Soares (PSD) – 132.382 votos Antonio Carlos Arantes (PL) – 119.686 votos Mauro Tramonte (Republicanos) – 110.741 votos Arlen Santiago (Avante) – 107.236 votos Noraldino Júnior (PSC) – 104.552 votos Leandro Genaro (PSD) – 101.190 votos Fábio Avelar (Avante) – 99.317 votos Tadeuzinho (MDB) – 96.862 votos Tito Torres (PSD) – 96.811 votos Gustavo Valadares (PMN) – 96.714 votos Ulysses Gomes (PT) – 95.598 votos Eduardo Azevedo (PSC) – 92.624 votos Cristiano Silveira (PT) – 90.271 votos Gil Pereira (PSD) – 88.393 votos Neilando Pimenta (PSB) – 85.364 votos Dr. Jean Freire (PT) – 84.489 votos Delegado Christiano Xavier (PSD) – 83.535 votos Elismar Prado (Pros) – 83.344 votos Carlos Henrique (Republicanos) – 82.881 votos Ione Pinheiro (União) – 80.136 votos Mário Henrique Caixa (PV) – 76.360 votos Raul Belém (Cidadania) – 76.329 votos Sargento Rodrigues (PL) – 76.039 votos João Magalhães (MDB) – 75.285 votos Doorgal Andrada (Patriota) – 73.338 votos Zé Guilherme (PP) – 72.376 votos Duarte (PSD) – 71.880 votos Bosco (Cidadania) – 70.807 votos Dr. Paulo (Patriota) – 70.569 votos Enes Cândido (PMN) – 70.472 votos Marquinho Lemos (PT) – 69.374 votos Leonídio Bouças (PSDB) – 69.355 votos Lohanna (PV) – 67.178 votos Doutor Wilson Batista (PSD) – 66.481 votos Leninha (PT) – 65.864 votos Coronel Sandro (PL) – 65.173 votos Thiago Cota (PDT) – 64.944 votos Douglas Melo (PSD) – 64.170 votos João Vitor Xavier (Cidadania) – 62.597 votos Betão (PT) – 62.169 votos Charles Santos (Republicanos) – 61.727 votos Arnaldo (União) – 61.059 votos Alencar da Silveira Jr. (PDT) – 60.283 votos Rafael Martins (PSD) – 60.142 votos Lud Falcão (Podemos) – 59.381 votos Delegada Sheila (PL) – 58.003 votos Bim da Ambulância (Avante) – 57.217 votos Roberto Andrade (Patriota)- 54.120 votos Vitório Júnior (PP) – 53.135 votos Caporezzo (PL) – 52.168 votos Dr. Maurício (Novo) – 52.025 votos Zé Laviola (Novo) – 51.913 votos Andreia de Jesus (PT) – 51.120 votos Macaé Evaristo (PT) – 50.416 votos Luizinho (PT) – 47.644 votos Professor Cleiton (Cleitinho) (PV) – 47.184 votos Betinho Pinto Coelho Alberto (PV) – 45.113 votos Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) – 44.885 votos Nayara Rocha (PP) – 44.619 votos Celinho Sintrocel (PCdoB) – 44.262 votos Bella Gonçalves (Psol) – 43.768 votos Ricardo Campos (PT) – 43.690 votos Gustavo Santana (PL) – 43.282 votos Leleco Pimentel (PT) – 43.143 votos Maria Clara Marra (DC) – 42.415 votos Alê Portela (PL) – 42.179 votos Grego (PMN) – 38.936 votos Oscar Teixeira (PP) – 34.442 votos Coronel Henrique (PL) – 34.336 votos Adriano Alvarenga (PP) – 34.303 votos Chiara Biondini (PP) – 34.126 votos Lucas Lasmar (Rede) – 34.092 votos Ana Paula Siqueira (Rede) – 33.621 votos Marli Ribeiro (PSC) – 31.340 votos Rodrigo Lopes (União) – 28.270 votos

Quando é a posse?

A data de posse do deputados estaduais eleitos será em 1º de fevereiro de 2022, uma quarta-feira. Já Presidente e governadores eleitos tomam posse em 1º de janeiro de 2023, um domingo.

