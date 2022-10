Eleições 2022: lista dos governadores eleitos no primeiro turno

As eleições 2022 em parte do Brasil vai continuar até o dia 30 de outubro, e não só com a disputa para a Presidência da República. Então veja a lista dos governadores eleitos no primeiro turno e quais já elegeram o líder do executivo estadual.

Veja quais são os governadores eleitos no primeiro turno e quais estados do Brasil nas eleições 2022

Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB) Paraná: Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) Acre: Gladison Cameli (PP) Mato Grosso: Mauro Mendes (União) Roraima: Antonio Denarium (PP) Tocantins: Wanderlei Barbosa (Republicanos) Pará: Helder Barbalho (MDB) Minas Gerais: Romeu Zema (Novo) Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra Goiás: Ronaldo Caiado (União) Rio de Janeiro: Cláudio Castro (PL) Piauí: Rafael Fonteles (PT)

Quais governadores vão disputar o 2º turno

Diversos estados vão ter o segundo turno das eleições 2022, incluindo o maior colégio eleitoral do país. Veja a lista.

Mato Grosso do Sul: Riedel (PSDB) x Contar (PRTB) São Paulo: Fernando Haddad (PT) x Tarcísio de Freitas (Republicanos) Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) x Manato (PL) Rondônia: Coronel Marcos Rocha (União) X Marcos Rogério (PL) Sergipe: Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidier (PSD) Paraíba: João Azevedo (PSB) X Pedro Cunha Lima (PSDB) Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB) Amazonas: Wilson Lima (União) X Eduardo Braga (MDB) Alagoas: Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União) Bahia: Jerônimo (PT) X ACM Neto (União) Ceará: Elmano de Freitas (PT) X Capitão Wagner (União) Maranhão: Carlos Brandão (PSB) X Lahesio Bonfim (PSC) Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

