Eleições: debate Band presidente horário 2022 hoje

O debate Band presidente horário às 21h00 será deste domingo (28), no entanto, esta não será a única vez que os candidatos a presidência irão agendar um encontro de perguntas e respostas com seus adversários e a imprensa. Os os presidenciais de 2022 já tem data para se encontrar ao longo do mês de setembro, antes do primeiro turno, e também debates programados para outubro, no caso de um segundo turno.

Programações de debates nas eleições 2022

O debate da Band será o primeiro na agenda dos candidatos. Organizado em conjunto pela Band, UOL, Folha de São Paulo e TV Cultura, o evento irá acontecer neste domingo, dia 28 de agosto, a partir das 21h00, horário de Brasília. Os convidados são Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Luiz Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil).

A divisão será em três blocos. O primeiro será comandado pelos jornalistas da Band Eduardo Oinegue e Adriana Araújo e o tema serão os programas de governo dos candidatos. No segundo bloco, também com Adriana e Eduardo a frente da mediação, seis jornalistas das empresas que organizam o evento vão fazer perguntas aos candidatos.

No último bloco, o comando é dos jornalistas Fabíola Cidral, do UOL, e Leão Serva, da TV Cultura, e terá embate direto entre os presidenciáveis. Ou seja, o candidato poderá fazer suas próprias perguntas aos adversários.

SBT – 24 de setembro

Com a organização do SBT, CNN, Veja, O Estado de São Paulo, Rádio Eldorado, NovaBrasil FM e Terra, este debate será realizado no dia 24 de setembro. O horário ainda não foi confirmado e a transmissão será simultânea em todos os portais e canais que fazem parte do pool. É esperado que a apresentação seja do jornalista e apresentador Carlos Nascimento.

Antes, a CNN planejava seu próprio debate, mas com o intuito de reduzir o número de encontros entre os candidatos eleitorais, para evitar desistências, principalmente dos melhores colocados nas pesquisas de intenção de voto, a CNN resolveu fechar parceria com o SBT. A informação foi confirmada ao Notícias da TV no final de julho.

Globo – 29 de setembro

O debate da Globo é considerado um dos mais tradicionais do país e será o último encontro entre os presidenciais antes do primeiro turno. É previsto que o evento ocorra no dia 29 de setembro. Ainda não há horário confirmado ou os nomes dos jornalistas que farão a mediação.

Os critérios usados para os candidatos que participaram das sabatinas do Jornal Nacional foram os melhores colocados nas pesquisas mais recentes de intenção de voto do DataFolha. Não foi revelado por enquanto se este será o mesmo critério utilizado no debate, mas é possível.

Em 2018, eleição que elegeu o atual presidente Jair Bolsonaro, o candidato – que na época estava no PSL – não participou da sabatina no canal. Como justificativa, Bolsonaro alegou problemas de saúde, devido a cirurgia que realizou após ser esfaqueado e precisar de uma bolsa de colostomia.

Debates cancelados até agora

Os debates da Rede TV e TV Aparecida, previstos para os dias 2 de setembro e 13 de setembro, respectivamente, estão canceladas. Ambas as emissoras desistiram de sediar o evento devido a falta de confirmação de presença de Lula e Jair Bolsonaro, os candidatos com os maiores índices de intenção de votos até agora, dentro da data limite estabelecida.

Em comunicado do dia 26 de agosto, a Rede Aparecida de Comunicação declarou: “a CNBB e a Rede Aparecida de Comunicação lamentam ter de tomar esta decisão, pois acreditam que o debate seria uma oportunidade única de promover um evento sadio, formativo e informativo para o bem público”.

Como assistir ao vivo pela internet debate Band presidente horário hoje (28)

O debate Band presidente horário será às 21h00, caso você não queira acompanhar pela televisão, pode usar o site da emissora para ver tudo online. Acesse https://www.band.uol.com.br/ e clique em “ao vivo” na aba superior esquerda. Também possível clicar em “programação” na aba superior direita e em seguida em “assista ao vivo”.

Além disso, o canal do jornalismo da Band do Youtube vai exibir o debate ao vivo por uma transmissão. Assim, é só clicar no vídeo e pronto! O vídeo já está disponível e com contagem regressiva em andamento para o debate Band presidente horário:

