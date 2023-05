Elenco de A Infância de Romeu e Julieta: quem é quem na novelinha

O elenco de A Infância de Romeu e Julieta tem os atores mirins Miguel Ângelo e Vittória Seixas como os protagonistas, além de nomes como Bianca Rinaldi e Karin Hils. A nova produção do SBT e da Prime Video estreia neste segunda-feira, às 20h45, horário de Brasília. Confira quem é quem no folhetim escrito por Iris Abravanel.

Miguel Ângelo é Romeu | Elenco de A Infância de Romeu e Julieta

Miguel Ângelo, 12, é um dos atores protagonistas do elenco de A Infância de Romeu e Julieta. O jovem interpreta Romeu na nova trama do SBT.

O ator mirim já esteve em outros trabalhos incluindo a série 'O Caçador', da Globo, além de curtas-metragens. Também esteve em peças de teatro, como 'O Mágico de OZ' e 'O Amor Como Revolução'.

Vittória Seixas é Julieta

Vittória Seixas, 13, é a atriz mirim que interpreta Julietta na nova novela do SBT. A jovem começou a fazer teatro desde os 5 anos de idade e desde então já fez alguns trabalhos na televisão.

A jovem atuou nas novelas da Globo 'Quanto Mais Vida Melhor (2021)' e 'O Sétimo Guardião (2018)', além da trama da Record 'O Rico e Lázaro (2017)'. No cinema, esteve em 'O Grande Sertão Veredas'

Bárbara Cruz é Rosalina | Elenco de A Infância de Romeu e Julieta

Bárbara Cruz, 12, fica com o papel de Rosalina no elenco de A Infância de Romeu e Julieta. Esse é o seu primeiro papel fico na televisão.

Além da carreira de atriz, a jovem também é modelo e já fez campanhas para diversas marcas. Ela também já desfilou no Osasco Fashion Week (OSFW) em 2019.

Vinicius Pieri é Patrick

Vinicius Pieri, 13, fica com o papel de Patrick em A Infância de Romeu e Julieta. O jovem esteve recentemente na novela Além da Ilusão (2022) interpretando Lorenzo.

Além de ator, Pieri também é bailarino, cantor, violinista e dublador. O jovem também já foi premiado como melhor ator juvenil no festival de Montreal, no Canadá, pelo filme Espectro.

Vivi Lucas é Lívia

Vivi Lucas, 14, fica com o papel de Lívia na novelinha do SBT. Essa é a estreia da jovem atriz na televisão, que esteve no filme Detetives do Prédio Azul - O Mistério Italiano (2018).

Gianlucca Mauad é Alex | Elenco de A Infância de Romeu e Julieta

Gianlucca Mauad, 13, ficou com o papel de Alex. O garoto já esteve em outros trabalhos na televisão antes de fazer parte do elenco de A Infância de Romeu e Julieta.

O ator esteve na série 'Ilha de Ferro (2018)', da Globo, e na novela 'Amor de Mãe (2019)'. Na Record, esteve em 'Jezabel' (2019) e 'Gênesis' (2021).

Bianca Rinaldi é Vera

Bianca Rinaldi, 48, está de volta às novelas interpretando Vera. A última vez que a atriz participou em folhetins foi em 2018, Malhação: Vidas Brasileiras.

No ano passado, a atriz participou do reality do SBT Bake Off Brasil: Celebridades. Para quem não se lembra, a artista começou a carreira como Paquita do Xou da Xuxa, na década de 90.

João Baldasserini é Daniel Matos

João Baldasserini, 39, é mais conhecido pelos seus trabalhos na Globo. O último trabalho do ator na emissora foi em 2020, quando esteve em Salve-se Quem Puder.

Essa é a sua primeira novela no SBT. Anteriormente, esteve em O Tempo Não Para (2018), Pega Pega (2017), Haja Coração (2016), A Regra do Jogo (2015) e mais.

Karin Hils é Gláucia Monteiro | Elenco de A Infância de Romeu e Julieta

Karin Hils, 44, é atriz e cantora, mais conhecida por ter feito parte do grupo Rouge. Depois de deixar os palcos, a famosa passou a se dedicar ao teatro e esteve em vários musicais, incluindo 'Marrom, O Musical', 'Donna Summer Musical', 'A Mentira', entre outros.

Lu Grimaldi é Clara Campos

Lu Grimaldi, 68, é mais um ator do elenco de A Infância de Romeu e Julieta. A veterana já esteve em dezenas de novelas e filmes, sendo seu trabalho mais recente na Globo.

A artista atuou na novela Nos Tempos do Imperador (2021), no papel de Lurdes. Anteriormente, também esteve em Apocalipse (2017), da Record.

Quem está no elenco de A Infância de Romeu e Julieta

Além do elenco protagonista da novela do SBT, outros atores também estão na trama que estreia nesta segunda.