Elenco de Os Dez Mandamentos hoje: como estão os atores em 2022

Sete anos depois de sua exibição original, a trama bíblica vai ganhar uma nova reprise na Record a partir de outubro. O elenco de Os Dez Mandamentos hoje segue trabalhando em novelas e seriados de plataformas de streaming. Veja como eles estão atualmente.

A novela volta à programação da Record TV a partir de 10 de outubro nas tardes da emissora em versão completa com 242 capítulos.

Guilherme Winter, o Moisés – Elenco de Os Dez Mandamentos hoje

Guilherme Winter foi o grande protagonistade Os Dez Mandamentos, interpretando Moisés. Hoje, aos 43 anos, ele segue trabalhando como ator.

Seu último trabalho foi na série Maldivas, disponibilizada na Netflix neste ano. Em novelas, ele esteve por último em outras tramas da Record, como Topíssima (2019) e Jesus (2018). Na Globo, seu último trabalho foi há dez anos, quando participou de Cheias de Charme (2012).

Sérgio Marone, o Ramsés II

Sérgio Marone interpretou Ramsés, antagonista de Moisés e outro personagem marcante da novela. O ator está longe dos folhetins há cinco anos.

Hoje, ele está com 41 anos. Seu último trabalho em novelas foi em 2017, quando esteve em Apocalipse. Na Globo, seu último trabalho foi em 2014, no seriado Sexo e as Negas. O ator atualmente está no SBT e é apresentador do programa Mestres da Sabotagem.

Giselle Itié, Zípora

Giselle Itié é mais uma protagonista de Os Dez Mandamentos, vivendo Zípora. Ela está com 39 anos de idade e também está longe dos folhetins há tempos.

Seu último trabalho em novelas foi em 2017, quando atuou em Belaventura. Nos anos seguintes, a atriz partiu para outros trabalhos na televisão. Ela participou do seriado Me Chama de Bruna, na Fox Premium, e de O Escolhido, na Netflix. Mais recentemente, esteve no seriado Cinema de Enredo da Prime Box Brasil.

Camila Rodrigues, a Nefertari – Elenco de Os Dez Mandamentos hoje

Camila Rodrigues é bastante lembrada por ter interpretado Nefertari em Os Dez Mandamentos. Hoje, ela está com 39 anos.

A atriz segue trabalhando em novelas. Sua última aparição nas telinhas foi ano ano passado, quando esteve em Gênesis, da Record. Depois da trama bíblica, ele também esteve em Topíssima (2019), Belaventura (2017) e Sem Volta (2017), todas da emissora.

Adriana Garambone, a Yunet

Adriana Garambone interpretou Yunet em Os Dez Mandamentos. Hoje, ela tem 52 anos e segue trabalhando na Record.

Neste ano, ela esteve no seriado Todas as Garotas em Mim, que foi ao ar antes da nova temporada de Reis. Também participou de Gênesis (2021), Jesus (2018), O Rico e Lázaro (2017) e O Rico e Lázaro (2017) nos últimos anos.

Zé Carlos Machado, o Seti I

Zé Carlos Machado ficou marcado por interpretar Seti I na trama bíblica. O ator tem 72 anos de idade e também segue trabalhando na televisão e no cinema.

Na Record, ele esteve no ano passado em Gênesis (2021) na fase Jornada de Abraão, interpretando o personagem principal. Anteriormente, ele também esteve em O Rico e Lázaro (2017) e Apocalipse (2018). Ele também pode ser assistido no cinema, mais recentemente nos filmes As Verdades (2022) e A Espera de Liz (2022).

Angelina Muniz, a Tuya – Elenco de Os Dez Mandamentos hoje

Angelina Muniz, a Tuya de Os Dez Mandamentos, hoje está com 67 anos de idade. A atriz não aparece na televisão desde 2018, quando esteve na novela Jesus, da Record. Ela também atuou em Belaventura, em 2017, na mesma emissora.

No ano passado, a atriz demonstrou seu descontentamento com a Record após a emissora demitir a escritora Paula Richard, autora de novelas que a famosa participou. “Que triste! Começo do fim. Namastê”, escreveu em sua página no Instagram.

Denise Del Vecchio, a Joquebede – Elenco de Os Dez Mandamentos hoje

Denise Del Vecchio interpretou Joquebede em Os Dez Mandamentos. A atriz tem hoje 68 anos de idade e segue atuando.

Ela está escalada para fazer parte do elenco da série Chuva Negra, no Canal Brasil, que irá ao ar no próximo ano. Seus últimos trabalhos na televisão foram na série Hard (2020), da HBO, e as novelas Topíssimas (2019) e O Rico e o Lázaro (2017) da Record.