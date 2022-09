Amor e Intrigas pode ser o novo título do horário vespertino

Nas próximas semanas, a programação da Record exibirá a substituta de Chamas da Vida 2022 a partir de outubro. A faixa de novelas da emissora deve reprisar uma trama de 20o7, que foi sucesso em sua exibição original e na primeira reprise. No elenco, os destaques são os atores Vanessa Gerbelli e Luciano Szafir.

Qual a substituta de Chamas da Vida 2022?

A substituta de Chamas da Vida 2022 será Amor e Intrigas. A Record ainda não confirmou a estreia, o que deve acontecer nas próximas semanas. A novela é a mais cotada para entrar na grade no horário vespertino a partir de outubro, quando o atual folhetim chegar ao fim.

Amor e Intrigas foi exibida originalmente em 2007 e fechou com média de 11,84 pontos, número bom para o horário nobre da Record.

Dez anos depois, a emissora decidiu reprisar a trama pela primeira vez, que rendeu à Record a vice-liderança isolada com 7 pontos na média geral. A edição especial estava programada para ser mais curta, mas acabou sendo esticada por mais três semanas.

Além de Amor e Intrigas, outras novelas estavam cotadas para entrarem na grade no horário vespertino, como A Escrava Isaura, que também foi um sucesso de audiência. No entanto, a trama de Giselle Joras é uma novela mais contemporânea e chama atenção do público.

A novela também tem como ponto forte atores bastante conhecidos pelo público. É o caso de Vanessa Gerbelli, a protagonista, bastante famosa por ter trabalhado em novelas da Globo. Ela é par romântico de Luciano Szafir, que há tempos não trabalha em folhetins.

Chamas da Vida termina em 18 de outubro, terça-feira. Para essa versão, será exibido um final inédito para os espectadores.

A data de estreia da substituta de Chamas da Vida 2022 ainda não foi divulgada. Ainda não se sabe se a trama começará a ser exibida logo após o fim da atual novela ou se dividirá o horário nas primeiras semanas, fazendo uma “dobradinha”.

História da novela Amor e Intrigas

A novela conta a história de duas irmãs, Alice (Vanessa Gerbelli) e Valquíria (Renata Dominguez), que vivem uma relação conflituosa após Valquíria dar um golpe em sua família. A protagonista vende todas as máquinas de confecção que sua mãe usa para trabalhar e foge com o dinheiro para recomeçar sua vida no Rio de Janeiro. Quando Dilma (Angela Leal) descobre que foi sua filha quem a roubou, ela sofre um derrame e morre.

Revoltada com a morte da mãe, Alice decide ir atrás da irmã para saber o porquê dela ter decidido destruir a vida da família. Sem saber onde a irmã está e sem conhecer a capital fluminense, ela precisa se virar sozinha para se manter na cidade até encontrar a vilã.

Ao longo da jornada, Alice conhece o milionário Felipe (Luciano Szafir), herdeiro da empresa Junqueira de Albuquerque, e os dois se apaixonam. O relacionamento não é tão fácil já que Alexandra, ex-namorada do rapaz que ainda é apaixonada por ele, e Doratéia, mãe dele, tentam impedir o namoro e fazem tudo para separar o casal. Enquanto isso, Valquíria se junta ao estelionatário Petrônio para conseguir o dinheiro e poder que sempre desejou.

Além de se juntar a Valquíria para destruir a vida de Alice, Dorotéia também esconde um segredo. Ela é apaixonada por Camilo, primo de seu falecido marido, que morreu misteriosamente.

No elenco da trama, estão os atores Vanessa Gerbelli, Renata Dominguez, Luciano Szafir, Angela Leal, Esther Góes, Heitor Martinez, André Bankoff, Adriana Garambone, Francisca Queiroz, Denise Del Vecchio, Jonas Bloch, Mylla Cristie, Nicola Siri, Gabriela Durlo e Cássia Linhares.