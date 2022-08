Eliana vai para Globo em 2023? Apresentadora se pronuncia

Recentes rumores mexeram com a cabeça do público sobre uma possibilidade de mudança no futuro das grades de domingo da Globo e do SBT. Eliana vai para Globo? A apresentadora foi apontada como uma possível nova contratação da Rede Globo, porém, a famosa se pronunciou e negou tais informações.

Eliana vai para Globo e sair do SBT?

De acordo com a assessoria da apresentadora, Eliana não vai para a TV Globo e permanece no SBT. A informação foi enviada para o jornal Metrópoles, que publicou o pronunciamento na sexta-feira, dia 12 de agosto. Segundo os dados, Eliana não está em negociação com a emissora e não recebeu qualquer convite formal da Rede Globo.

Além da revelação oficial da assessoria sobre a permanência de Eliana no canal de Silvio Santos, a apresentadora também enviou uma declaração. No texto, ela disse: “me sinto muito feliz no momento atual da minha carreira, mas também sou inquieta para evoluir sempre”.

O rumor que Eliana sairia das tardes de domingo do SBT para migrar para a Globo no próximo ano começaram no programa A Tarde É Sua, da RedeTV. Os dados partiram do colunista Alessandro Lo-Bianco, que também atua no Portal IG e na Rádio Metropolitana FM.

Nas informações, que foram divulgadas na última terça-feira (9), o colunista disse que a apresentadora estava em negociações avançadas com a emissora e que já tinha feito algumas exigências para que aceitasse o convite, entre elas, que ela não deixaria a faixa de horário em que atua atualmente.

Porém, como foi mostrado anteriormente na matéria, a apresentadora e sua assessoria negaram as informações.

Carreira

Mais conhecida apenas como Eliana, o nome completo da apresentadora é Eliana Michaelichen Bezerra. Ela nasceu em 1973 e hoje tem 48 anos de idade e é casada com o diretor de TV Adriano Ricco.

A carreira artística da famosa começou ainda na infância, quando ela atuava como modelo. Um pouco mais velha, já na adolescência, ela passou a ser figurante em comerciais. Ainda na juventude, ela integrou os grupos musicais As Patotinhas e Banana Split e se aventurou na carreira de cantora.

Um pouco mais tarde, ela participou do finado programa Qual é a Música e depois, no começo dos anos 90, começou a comandar programas infantis na emissora de Silvio Santos, onde ficou famosa. Ela ficou a frente do Sessão Desenho, o Festolândia e Bom Dia & Cia.

A partir de 1998, ela deixou o SBT e migrou para a Record, emissora em que ganhou um programa com seu nome, o Eliana & Alegria e depois o Eliana no Parque. Ela permaneceu por algum tempo no canal de Edir Macedo e também comandou o Eliana na Fábrica Maluca, o Eliana, entre outros projetos.

Em 2004, ela passou a apresentar o Tudo é Possível nas tardes de domingo da Record, programa que não era voltado para o público infantil. Nesta mesma época, ela atuou em Eliana em O Segredo dos Golfinhos. Após cinco anos de atração, ela voltou para o SBT e o Tudo é Possível ficou sob o comando de Ana Hickmann, que foi encerrado em meados de 2012.

Desde agosto de 2009, a famosa apresenta o programa “Eliana” nas tardes dominicais do SBT. A atração vai atualmente ao ar a partir das 15h45, depois do Domingo Legal.

