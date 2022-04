Quem saiu da Globo em 2022: artistas e jornalistas que deixaram o canal

Entre estreias e partidas, a Rede Globo perdeu alguns nomes famosos de seu quadro de funcionários este ano. Alguns optaram por trabalhar em ares diferentes, mas há também quem resolveu se afastar para ter mais tempo livre com a família e momentos de lazer. Quem saiu da Globo em 2022? Lista reúne atores e alguns jornalistas.

Carlos Tramontina está entre quem saiu da Globo em 2022

Um dos nomes mais recentes entre quem saiu da Globo em 2022, o jornalista Carlos Tramontina anunciou sua saída após 43 anos dedicados ao trabalho na emissora. A despedida de Tramontina do SP2 aconteceu na última terça-feira (26), ele não deu grandes explicações para o público, mas mandou um abraço a todos os telespectadores e agradeceu antes do encerramento do programa. A partir da quarta-feira (27), ele foi substituído por José Roberto Burnier.

Em publicação nas redes sociais, a declaração de Tramontina informou que o jornalista resolveu se afastar para ter mais tempo livre. “É hora de curtir a família, os hobbies e ter mais tempo para viajar”, dizia o texto.

Lázaro Ramos

Lázaro Ramos saiu da Globo no final do ano passado, mas apenas em 2022 ele revelou o motivo da não renovação de seu contrato com a emissora. Em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura, no começo de abril, o ator contou que queria ampliar os horizontes e se envolver em mais etapas do processo de produção, como roteiro e direção, e não apenas atuação.

Lázaro comentou que é grato pela trajetória que conquistou na Globo e que lhe abriu portas mundo afora, mas que era hora de ter mais liberdade criativa em seus projetos. Por enquanto, a esposa do famoso, a atriz Taís Araújo, continua na Globo e irá protagonizar a próxima novela das 7, Cara e Coragem.

Galvão Bueno vai sair da Globo em 2022

Galvão Bueno ainda não saiu da Globo, mas deixará a emissora no final deste ano. O contrato do comentarista esportivo vai acabar em dezembro, após a Copa do Mundo no Catar.

No programa “Bem, Amigos!”, no dia 25 de abril, Galvão comentou que conversou com a Globo e chegou a um acordo com a emissora que seu contrato não será renovado. Sua despedida da narração no canal será no dia 18 de dezembro, na final da Copa do Mundo. Segundo a Folha de São Paulo, o apresentador não vai se aposentar e assinou com Play 9, empresa de Felipe Neto.

Alice Wegmann

Após 11 anos de emissora, a atriz Alice Wegmann informou em 2022 que não irá renovar seu contrato fixo com a TV Globo e que vai protagonizar a produção “Segundas Intenções” da HBO MAX. Porém, a atriz ainda estará disponível para ser contratado por obra, caso o canal a queria em alguma produção do futuro, mas a famosa não será mais exclusiva da emissora.

Juliana Paes saiu da Globo em 2022?

Juliana Paes encerrou seu contrato com a TV Globo após 21 anos na emissora, porém, isso não significa que não será possível conferir mais trabalhos da atriz por lá. A diferença é que agora a famosa tem contrato por obra, ou seja, ela pode trabalhar em outros canais ou plataformas streamings e ser contratada para uma novela ou série específica da Rede Globo. Antes, a carioca era do quadro de atores fixos.

Inclusive, o nome de Juliana Paes surgiu em apostas para uma das próximas novelas da faixa das 19h, Tente Outra Vez. O último trabalho da famosa na emissora foi a novela Pantanal, em que fez sucesso com a personagem Maria Marruá.

Maria Clara Gueiros

Maria Clara Gueiros trabalhou quase duas décadas na Rede Globo e em 2022 anunciou que saiu da Globo ao encerrar seu contrato fixo com a emissora. Em 2021, ela atuou em sua última novela na casa, o folhetim Nos Tempos do Imperador, em que interpretou Vitória.

O projeto da atriz será a série Mundo da LUna, na HBO MAX.

Fabiana Karla saiu da Globo em 2022

A atriz Fabiana Karla encerrou seu contrato fixo com a TV Globo e saiu da emissora em 2022. A famosa estava no quadro de funcionários da emissora há cerca de 16 anos. Agora ela poderá trabalhar em outros projetos fora da Rede Globo, mas continua disponível para contratos por obra.

“Serei eternamente grata por tudo o que eu conquistei com os meus trabalhos na Globo (…) Sempre foi o sonho de todo artista entrar na Globo e eu realizei”, disse nas redes sociais.

Diretor de Pantanal saiu da Globo em 2022

Conhecido como Papinha, o diretor Rogério Gomes saiu da Globo em 2022. Responsável pelo desenvolvimento artístico do remake de Pantanal, ele anunciou o encerramento de seu contrato com a emissora no final do mês de março. Ele comandou a primeira fase da novela e depois foi substituído por Gustavo Fernandez. Segundo o Gshow, a saída partiu de um desejo do diretor de ter um ano sabático e tempo para se dedicar a projetos pessoais.

José Hamilton Ribeiro saiu da Globo e recebeu homenagem em 2022

A saída do jornalista José Hamilton Ribeiro da TV Globo estava prevista para meados de 2019 e 2020, mas o contrato do apresentador foi estendido durante algum tempo, até que ele deixou a emissora em definitivo no final do ano passado. Porém, a homenagem da emissora ao jornalista que dedicou mais de 40 anos ao seu trabalho no canal veio no mês de março deste ano.

Ribeiro ganhou uma matéria de 40 minutos no Globo Rural comandada por Nelson Araújo.

Leia também

Reencontro BBB 22: Globo anuncia ‘dia 101’