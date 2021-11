Em Nos Tempos do Imperador, Solano López surpreende Dom Pedro II

Solano López (Roberto Birindelli) não vai dar descanso para Dom Pedro II (Selton Mello) nos próximos capítulos de Nos Tempos do Imperador. O presidente do Paraguai vai surpreender o marido de Teresa Cristina (Letícia Sabatella) ao aparecer em terras brasileiras sem ser anunciado.

Solano López em Nos Tempos do Imperador

Em cenas previstas para irem ao ar em 12 de novembro, Solano López irá surpreender o imperador do Brasil ao aparecer em seu gabinete. O comandante das tropas do Paraguai já havia provocado Pedro ao enviar um presente para a Princesa Isabel (Giulia Gayoso) – quando ela era criança, o general havia pedido a mão dela em casamento.

Para piorar a situação, Solano vai se aliar a Tonico (Alexandre Nero) para destruir Pedro. Antes do ditador aparecer no gabinete da majestade, Pedro havia visto o paraguaio no Rio de Janeiro, mas Teresa disse que ele poderia ter se confundido.

Ao ver Solano em seu gabinete, Pedro e Teresa se assustam. O governante paraguaio ameaça os imperadores brasileiros. Mais tarde, Luísa (Mariana Ximenes) aconselha Pedro a evitar um guerra com López, mas Caxias avisa que as tropas brasileiras já chegaram ao Uruguai.

Quem ganhou a Guerra do Paraguai?

A Guerra do Paraguai foi o conflito mais sangrento, de maior proporção e duração da América do Sul. De acordo com reportagem de BBC, o Brasil, Argentina e Uruguai perderam cerca de 120 mil soldados. No Paraguai, foram 280 mil vítimas.

O conflito durou seis anos, se encerrando em 1870. O Paraguai perdeu a guerra quando Solano López foi morto por soldados brasileiros, na Batalha de Cerro Corá, dando a vitória para os países adversários.

Até hoje, os historiadores divergem sobre o motivo que realmente levou o Paraguai à guerra. Alguns especialistas defendem que o conflito era parte do plano do ditador de expandir suas terras e conquistar mais territórios.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília, na Globo.