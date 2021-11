Relembre quem ganhou a Guerra do Paraguai e o que aconteceu

Nos próximos capítulos de Nos Tempos do Imperador, Solano López (Roberto Birindelli), presidente do Paraguai, vai voltar para atrapalhar a vida de Dom Pedro II (Selton Mello). O ditador existiu na vida real e os países de fato entraram em conflito entre 1864 e 1870. O confronto deve ser exibido em breve na trama de Alessandro Marson e Thereza Falcão, mas para quem está curioso, relembre quem ganhou a Guerra do Paraguai.

Quem ganhou a Guerra do Paraguai na vida real?

A Guerra do Paraguai foi o conflito mais sangrento, de maior proporção e duração da América do Sul. De acordo com reportagem de BBC, o Brasil, Argentina e Uruguai perderam cerca de 120 mil soldados. No Paraguai, foram 280 mil vítimas.

O confronto teve início devido a um conflito interno no Uruguai e logo passou para o nível regional. Em 1864, a disputa entre o Partido Nacional (ou Branco) e o Partido Colorado causou a guerra. Isso porque o Partido Nacional, que governava o país, era o único aliado regional do Paraguai e lhe garantia uma saída ao mar.

Enquanto isso, o Partido Colorado era aliado do Brasil. Venancio Flores, general que comandava os colorados, com o apoio do Brasil, começou uma revolução para derrubar Bernardo Prudencio Berro, do partido Branco.

O Paraguai entra na história quando Solano López sai em defesa do governo uruguaio e ordena a captura de um barco mercante brasileiro, além de invadir o território do Mato Grosso, alvo de disputa entre os dois países.

O conflito durou seis anos, se encerrando em 1870. O Paraguai perdeu a guerra quando Solano López foi morto por soldados brasileiros, na Batalha de Cerro Corá, dando a vitória para os países adversários.

O Paraguai perdeu seus territórios para o Brasil e a Argentina, mas mesmo estando do lado vencedor, o país comandado por Dom Pedro II também teve prejuízos. O conflito contribuiu para o endividamento do governo brasileiro e foi uma das causas do enfraquecimento da monarquia.

Essa é uma das versões do início do conflito entre os países. Segundo o G1, historiadores ainda divergem sobre o motivo que realmente levou o Paraguai à guerra. Alguns especialistas defendem que o conflito era parte do plano do ditador de expandir suas terras e conquistar mais territórios.

O que vai acontecer em Nos Tempos do Imperador?

Em cenas previstas para irem ao ar em 3 de novembro, de acordo com o Notícias da TV, Solano López irá formar uma aliança com Tonico Rocha (Alexandre Nero) para conquistar o comando do Brasil e acabar com os planos do casamento de Isabel (Giulia Gayoso).

Preocupado com o avanço do paraguaio, Pedro irá desabafar com Luísa (Mariana Ximenes): “Arrogante, violento, déspota! Solano López quer expandir o território paraguaio a qualquer custo. Se contar com apoio do Uruguai, o Brasil corre perigo”.

“E você supõe que o casamento de Isabel vai provocar algum tipo de retaliação? Vingança?”, questionará a Condessa de Barral. “O incidente em Coroado foi há tantos anos, mas Solano é imprevisível. Imagine dar a mão de Isabel para aquele ditador sanguinário!”, se preocupará o imperador.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília, na Globo.