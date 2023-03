Em Travessia, como Ari conseguiu assinatura do Guerra?

Como Ari conseguiu a assinatura do Guerra para se tornar sócio? Vilão aproveitou momento vulnerável do empresário - Foto: Reprodução/Globo

Ari conseguiu o que queria na novela Travessia e agora é um sócio da construtora de Guerra (Humberto Martins). O problema é que o empresário não queria o genro como parceiro de negócios, muito menos Cidália (Cassia Kis). Por isso, a dupla acredita que o vilão de Chay Suede falsificou a assinatura do ricaço. No entanto, eles descobrirão nos próximos capítulos que isso não é verdade.

A delegada Helô (Giovanna Antonelli) orientou Cidália a chamar um perito para analisar a assinatura de Guerra no documento de Ari, mas a tentativa de derrubar o rapaz será em vão, já que não se trata de uma falsificação.

Mas afinal de contas, como é que Ari conseguiu a assinatura de Guerra no documento que confirma sua sociedade com a construtora? Quem acompanhou as últimas semanas de Travessia se lembra do acidente com uma bomba no carro do empresário, o que quase o matou. Pois Ari aproveitou o momento de fragilidade do sogro para passá-lo para trás.

Enquanto estava no hospital, após passar por uma cirurgia e ainda sob os efeitos do remédio, Guerra revelou segredos para o genro. Pensando que falava com a filha Chiara, o empresário contou para Ari que importantes documentos estavam guardados em um armário na parede de seu quarto.

O mau-caráter seguiu as instruções do sogro para encontrar os tais documentos e colocou as mãos em papéis em branco assinados pelo sogro, o que o vilão usou para colocar seu golpe em ação.

Veja como foi a revelação do golpe nas ações de sócio do vilão:

Ari vai preso após roubar Guerra na novela Travessia?

Guerra e Chiara entrarão com processos contra Ari

A versão de Ari é que Guerra assinou os documentos que o transformaram em sócio durante sua estadia no hospital e que o ricaço implorou para que assumisse a construtora. Por isso, Guerra entrará com uma liminar contra o genro nos próximos capítulos, segundo adiantou o Notícias da TV.

Foi revelado pelo portal que Guerra dará início a uma ação que diz que ele não estava em plenas faculdades mentais quando assinou o documento. O processo irá ser analisado na justiça, mas enquanto isso o personagem de Suede conseguirá fazer o que quiser na empresa e até empatará alguns projetos importantes.

Quem também entrará com um processo será Chiara, de acordo com os resumos da TV Globo. Possessa de raiva por ter sido enganada pelo amado, ela se juntará ao pai e Cidália para tentar derrubar o maranhense. Para começar seu processo de vingança, ela dará entrada no pedido de anulação de união estável que tem com Ari.

A garota pedirá a ajuda do pai para acelerar a documentação e dar logo um fim ao seu relacionamento com o golpista. No entanto, ela ficará presa ao mau-caráter por mais algum tempo. Os resumos ainda não mostram se a tentativa de separação da jovem será bem sucedida.

Moretti vai piorar situação de vilão com acusações

Quem vai manchar mais a imagem de Ari nos próximos capítulos de Travessia - se é que isso é possível - será Moretti. O personagem de Rodrigo Lombardi começará a soltar notas na internet acusando o rapaz de ser responsável pela bomba no carro de Guerra.

Ari será informado por Gil sobre a situação e tentará conversar com o sogro, mas será impedido por seguranças de se aproximar e Cidália o expulsará de perto do patrão. Além disso, a funcionária de longa data da construtora deixará claro para o rapaz que a polícia está investigando o caso e ficará de olho para descobrir se ele teve ou não envolvimento no crime.

Por enquanto, não há confirmações que Ari é o responsável pela tentativa de assassinato, apenas indícios e suspeitas. A autora Gloria Perez tem guardado a informação a sete chaves e pode surpreender o público nos próximos capítulos de Travessia.