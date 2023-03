Ari vai preso após roubar Guerra na novela Travessia?

Ari (Chay Suede) começará a ser investigado pela polícia nos próximos capítulos da novela Travessia. Após roubar ações de Guerra (Humberto Martins), ele será apontado como o principal suspeito do atentado contra o empresário e Cidália (Cássia Kis) e será investigado pela polícia.

O que acontece com Ari no final da novela?

Ari vai parar atrás das grades na reta final da novela Travessia. O arquiteto será desmascarado por Helô (Giovanna Antonelli) como o autor do atentado contra Cidália e Guerra, conforme antecipado pelo NaTelinha.

A derrocada do vilão começa a partir do final desta semana. Ao saber que sofreu um golpe do próprio marido, Chiara (Jade Picon) ficará ao lado pai e avisará o rapaz que ele terá que enfrentá-la e devolver tudo o que foi apropriado por ele indevidamente. O filho de Núbia (Drica Moraes) tentará convencer a patricinha de que não é o autor do atentando contra o empresário, mas a mentira não irá longe.

Cidália, Guerra e Chiara vão começar a investigar como Ari conseguiu passar as ações para seu nome, enquanto Helô começa a juntar pistas sobre o caso do atentado. O trio descobre que o empresário estava sob efeitos de medicamentos quando passou as informações para o golpista; já a delegada saberá que o arquiteto está mancomunado com Prates (ator não divulgado), um antigo inimigo de guerra. Moretti (Rodrigo Lombardi) também será ligado aos dois. Ari será intimado pela polícia no capítulo que vai ao ar na próxima quinta-feira, 16 de março.

Quem vai ajudar Helô a colocar Ari atrás das grades será Oto (Rômulo Estrela). Ele também vai confessar a Dante (Marcos Caruso) a vontade de reatar o noivado com Brisa (Lucy Alves).

Quem fica com a guarda de Tonho em Travessia?

Em meio ao roubo das ações e da investigação sobre o atentado contra Guerra, sairá o resultado do exame de DNA da paternidade e maternidade de Tonho (Vicente Alvite) no capítulo que vai ao ar na próxima segunda, 13. O laudo atestará que Ari é o pai da criança, mas Brisa não é a mãe.

Núbia e a protagonista vão questionar o resultado do exame, e Brisa levantará a suspeita de que Ari está envolvido no resultado e o teste será refeito.

Conforme adiantado pelo Notícias da TV, o exame atestará que Brisa que não é a mãe devido ao quimerismo, uma condição genética rara em que uma pessoa possui duas sequências de DNA no corpo. Até que a mocinha descubra a verdadeira razão que justifica o resultado do teste, ela perderá a guarda do filho mais uma vez e os boatos que surgiram no começo da trama de que ela era uma sequestradora de crianças voltam à tona.

Quanto ao final de Ari, ainda não se sabe o que acontecerá com o rapaz. A trama só termina em maio e a autora ainda pode mudar o desfecho do arquiteto e dos demais personagens da novela Travessia.

Quando acaba a novela Travessia?

Travessia termina em 5 de maio, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado. A partir do dia 8, o folhetim será substituído por Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco.

A trama gira em torno do triângulo amoroso entre Caio (Cauã Reymond), Aline (Barbara Reis) e Daniel (Johnny Massaro). A mocinha fica viúva logo no começo da novela, após seu marido ser assassinado durante uma tentativa de invasão das terras onde vivem.

Ela larga a carreira de professora para se tornar produtora agrícola e continuar o legado da família, mesmo sem nunca ter plantado uma semente. Aline acaba conhecendo os irmãos Caio e Daniel, que estão no meio de uma disputa pela herança e sucessão do rico Antônio (Tony Ramos), e ambos se apaixonam por ela.